ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: νίκη και προβάδισμα για το “τριφύλλι”

Ο Παναθηναϊκός πήρε τo προβάδισμα στον πρώτη ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας, κόντρα στον ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του μέσα στην Τούμπα.

Χάρη σε ένα γκολ του Αντράζ Σπόραρ στο 53ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δυο ομάδες για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ηταν ένα ντέρμπι που είχε κόσμο, πάθος, ένταση, δοκάρι αλλά και πολλά νεύρα, με αποτέλεσμα να αντικρίσουν την απευθείας κόκκινη κάρτα οι Τάισον και Τάσος Μπακασέτας.

Σε κάθε περίπτωση, οι «πράσινοι» έχουν πια τον πρώτο λόγο για να βρεθούν στον τελικό, ωστόσο τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Λεωφόρου την ερχόμενη Τετάρτη (21/2, 19:00).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό τέμπο και από τις δυο πλευρές. Πίεση ψηλά από τις δυο ομάδες, προσπάθειες για συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αλλά ευκαιρίες λιγοστές.

Στο 13’, από γύρισμα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Μπράντον Τόμας ενώ το σκηνικό επαναλήφθηκε στο 21’, αυτή τη φορά σε πάσα του Ράφα Σοάρες στον Ισπανό επιθετικό του ΠΑΟΚ. Μετά το ημίωρο, οι «πράσινοι» φάνηκε να πατάνε πιο καλά στον αγωνιστικό χώρο.

Κι αν στο 29’, έπειτα από ιδανική αντεπίθεση, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος δεν έκανε καλό κοντρόλ κι έχασε την ευκαιρία για καλύτερο τελείωμα, στο 33’ χρειάστηκε η καίρια επέμβαση του Τόμας Κεντζιόρα.

Ο Πολωνός αμυντικός έβαλε την κόντρα για να αλλάξει όσο χρειαζόταν την πορεία της μπάλας κι αυτή να περάσει κόρνερ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό, συνάμα κι άστοχο, βολ πλανέ του Μπράντον.

Η καλή εικόνα του «τριφυλλιού» ανταμείφθηκε με γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Οι φιλοξενούμενοι άλλαξαν πολλές και γρήγορες πάσες, ο Γιάννης Κώτσιρας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ντόμινικ Κοτάρσκι απέκρουσε την κεφαλιά του Μπερνάρ αλλά ο Σπόραρ που καιροφυλακτούσε σκόραρε από κοντά για το 0-1.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Κροάτης τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε απίθανη επέμβαση σε κοντινό πλασέ του Σλοβένου φορ που είχε πάρει την μπάλα κι αδειάσει τον Γιάννη Μιχαηλίδη με εξαιρετικό τρόπο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να αντιδράσει, προχώρησε σε τριπλή αλλαγή. Οι «ασπρόμαυροι» έγιναν πιο δραστήριοι, όμως κάτι έλειπε στην τελική πάσα.

Αντίθετα, στην απέναντι εστία, ο Σπόραρ συνέχιζε να απειλεί τον Κοτάρσκι - στην αριστερή γωνιά του ο πρώην τερματοφύλακας του Άγιαξ έδιωξε το δυνατό σουτ του Σλοβένου.

Η καλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ ήρθε στο 76’, όταν από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Αλί Σαμάτα έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Ντραγκόφσκι έδιωξε εντυπωσιακά.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν στο 78’, όταν διαπληκτίστηκαν Τάισον και Μπακασέτας, με τον Ολλανδό διαιτητή Άλαρντ Λίντχουτ να αποβάλλει και τους δύο. Η ένταση μεταφέρθηκε και στους πάγκους, με τον Μπράντον, που είχε περάσει έξω, να κρατάει από το σορτσάκι τον Φιλίπ Μλαντένοβιτς και τον Λίντχουτ να δείχνει κίτρινη κάρτα (και) στον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, Ζίβκο Ζίβκοβιτς - λανθασμένη υπόδειξη του 4ου διαιτητή, Ιωάννη Παπαδόπουλου.

Ο Φατίχ Τερίμ έβαλε ό,τι είχε σε αμυντικό, με τους «πράσινους» πάντως να απειλούν στις αντεπιθέσεις. Ο Ντάνιελ Μαντσίνι (87’) δε θα μπορούσε από πολύ κλειστή γωνία να νικήσει τον Κοτάρσκι ενώ το σουτ του Κώτσιρα (88’) κόντραρε και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Οι Θεσσαλονικείς άγγιξαν την ισοφάριση στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν στο σουτ του Σουαλιό Μεϊτέ η μπάλα κόντραρε σε Ρούμπεν Πέρεθ και Γέντβαϊ, για να σταματήσει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Ντραγκόφσκι που πρόλαβε να απομακρύνει προ του Ζίβκοβιτς.

Το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε αγώνα Κυπέλλου τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (0-1-8 στις προηγούμενες επισκέψεις του) και να παίρνει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό της διοργάνωσης.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ (Ολλανδία)

Κίτρινες: Ζ. Ζίβκοβιτς - Γέντβαϊ, Πέρεθ, Μλαντένοβιτς.

Κόκκινες: Τάισον - Μπακασέτας.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας (63’ Μεϊτέ), Σβαμπ (76’ Οζντόεφ), Α. Ζίβκοβιτς, Μάρκος Αντόνιο (63’ Μουργκ), Ντεσπόντοφ (63’ Τάισον), Μπράντον (71’ Σαμάτα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Nτραγκόφσκι, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς (86’ Χουάνκαρ), Κώτσιρας, Αράο, Ρούμπεν Πέρεθ, Μπακασέτας, Μπερνάρ (86’ Βαγιαννίδης), Τσέριν (87’ Σένκεφελντ), Παλάσιος (68’ Μαντσίνι), Σπόραρ (74’ Ζέκα).

*Κατάθεση στεφάνων έγινε πριν την έναρξη του αγώνα από τους παίκτες των δυο ομάδων στη μνήμη του Παναγιώτη Κατσούρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Φεβρουαρίου του 1998.

