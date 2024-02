Κοινωνία

Αθήνα: Ύποπτο αντικείμενο στην οδό Αμερικής

"Συναγερμός" σήμανε στην Αστυνομία, που άμεσα απέκλεισε την περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αμερικής, καθώς μία μοτοσικλέτα, η οποία ήταν σταθμευμένη και είχε μπαγκαζιέρα κρίθηκε ύποπτη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έφθασε στην οδό Αμερικής προκειμένου να ελέγξει τη μηχανή.

Δεν βρέθηκε κάποιο αντικείμενο που να προκαλέσει ανησυχία και έτσι ανακλήθηκε ο συναγερμός.

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ο μέγιστος δυνατός συναγερμός στις Αρχές μετά και την έκρηξη βόμβας απέναντι ακριβώς από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου. Έτσι ελέγχονται πάρα πολλά αντικείμενα από την Αστυνομία.

