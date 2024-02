Πολιτισμός

Κώστας Μπέης: έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος νομικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική προσωπικότητα της νομικής επιστήμης, ο Κωνσταντίνος Μπέης.

-

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του ομότιμου καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας Κωνσταντίνου Μπέη, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 14 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 90 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της νομικής επιστήμης και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα πανεπιστημιακά έδρανα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξέλιξη του δικονομικού δικαίου, όπως τονίζει σε αμνακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Η ΕΔΕ αναφέρει «Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας Κωνσταντίνου Μπέη. Ενός εκ των κορυφαίων προσωπικοτήτων της Νομικής Επιστήμης όλων των εποχών. Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η Δικαιοσύνη και ολόκληρος ο νομικός κόσμος της χώρας, φτωχότερος, πλέον, από σήμερα, θρηνεί την απώλεια του Δασκάλου. 'Αριστος Επιστήμων έχαιρε καθολικού σεβασμού και εκτίμησης. Αφήνει ως παρακαταθήκη, στο νομικό πολιτισμό της χώρας μας, το πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό του έργο, που θα φωτίζει όλες τις νέες γενιές νομικών. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του! Αιωνία του η Μνήμη!».

Η ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρει «Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ανείπωτη θλίψη του για το θάνατο του καθηγητή Κωνσταντίνου Μπέη. Ο εκλιπών, εμβληματική προσωπικότητα της νομικής επιστήμης, πανεπιστημιακός δάσκαλος με πλούσιο διδακτικό, επιστημονικό και συγγραφικό έργο άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα πανεπιστημιακά έδρανα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξέλιξη του δικονομικού δικαίου. Ο θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη νομική κοινότητα της χώρας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Μπέης

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου 1933 και ήταν γιος του Ευάγγελου Μπέη, εισαγγελέα.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου έγινε και διδάκτωρ το 1966, και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο. Το 1969 εξελέγη ομοφώνως υφηγητής στην έδρα της πολιτικής δικονομίας στη Νομική Σχολή Αθηνών, το 1976 έκτακτος καθηγητής και το 1982 τακτικός καθηγητής. Αποχώρησε από το πανεπιστήμιο το 2000, οπότε και έλαβε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή.

Το 1996 αναγορεύθηκε αριστούχος διδάκτορας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2010 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ήταν ιδρυτής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών, στο οποίο υπήρξε διευθυντής την περίοδο 1984-1990, ιδρυτής της μηνιαίας επιθεώρησης Δικονομικού δικαίου “Δίκη”, επίτιμος πρόεδρος του Ινστιτούτου Συγκριτικού Δικαίου στο Τόκυο καθώς και ιδρυτής του Κέντρου Δικανικών Μελετών.

Το 2005 χειροτονήθηκε ιερέας από τον μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελέτιο, και ιερουργούσε στον ναό του αγίου Γεωργίου Κορυφούλας της ίδιας Μητρόπολης. Μετά τον θάνατο του μητροπολίτη Μελετίου, το 2012, επέστρεψε και πάλι στην Αθήνα.

Στην κυβέρνηση Σημίτη (1996) χρημάτισε υπηρεσιακός υπουργός δημοσίας τάξεως. Είχε διατελέσει πρόεδρος της ΕΡΤ, γενικός γραμματέας του υπουργείου παιδείας, γενικός γραμματέας της προεδρίας της Δημοκρατίας, γενικός γραμματέας της Βουλής καθώς και μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Είχε τιμηθεί με το βραβείο “Ιπεκτσί”. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο, νομικού, φιλοσοφικού και θρησκευτικού περιεχομένου και αρθρογραφούσε τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά (Ελευθεροτυπία κ.α.).

Κατοικούσε στην Αθήνα. Ήταν παντρεμένος με την Μαρία Irmgard Liermann, συμβολαιογράφο, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά.