Παράξενα

ΗΠΑ: Σαλάχι έμεινε έγκυος, ενώ συζεί μόνο με… καρχαρίες! (βίντεο)

Πως επιτεύχθηκε η εγκυμοσύνη του θηλυκού σαλαχιού χωρίς αρσενικό, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η Σάρλοτ μοιράζεται την δεξαμενή της μόνο με καρχαρίες.

Ένα θηλυκό σαλάχι, με το όνομα Σάρλοτ, που ζει τα τελευταία οκτώ χρόνια σε ένα ενυδρείο στα Απαλάχια Όρη της Βόρειας Καρολίνας, έμεινε έγκυος μυστηριωδώς, αφού στον χώρο όπου φιλοξενείται δεν υπάρχει αρσενικό σαλάχι!

Η Μπρέντα Ρέιμερ, διευθύντρια του Aquarium and Shark Lab του Χεντερσονσβίλ, είπε χαριτολογώντας πως η Σάρλοτ ίσως ερωτεύτηκε κάποιον από τους μικρούς αρσενικούς καρχαρίες, με τους οποίους μοιράζεται την δεξαμενή του ενυδρείου.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ειδικός, η Σάρλοτ είναι αδύνατον να έχει «ζευγαρώσει» με κάποιον καρχαρία.





Η εγκυμοσύνη της οφείλεται στη λεγόμενη παρθενογένεση, αναπαραγωγικό φαινόμενο κατά το οποίο τα έμβρυα αναπτύσσονται από μη γονιμοποιημένα ωάρια και χωρίς τη συμβολή του αρσενικού.

Αυτού του είδους η αναπαραγωγή είναι σπάνια και απαντάται σε κάποια έντομα, ψάρια, αμφίβια, πτηνά και ερπετά, αλλά όχι μεταξύ των θηλαστικών.

