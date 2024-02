Αθλητικά

FIFA: Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης και η θέση της Ελλάδας. Η "μαγική" τριάδα της κορυφής.

Δύο θέσεις έχασε η εθνική Ελλάδας και βρίσκεται πλέον στην 49η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, στη νέα βαθμολογία που παρουσίασε σήμερα η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Αλλαγές δεν υπάρχουν στην κορυφή με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να παραμένει πρώτη και ν' ακολουθεί η Γαλλία.

Η Ελλάδα είναι στην 49η θέση με 1.453,54 βαθμούς

Η πρώτη δεκάδα στην παγκόσμια κατάταξη:

Αργεντινή 1.855,20 βαθμοί Γαλλία 1.845,44 Αγγλία 1.800,05 Βέλγιο 1.798,46 Βραζιλία 1.784,09 Ολλανδία 1.745,48 Πορτογαλία 1.745,06 Ισπανία 1.732,64 Ιταλία 1.718,82 Κροατία 1.717,57

