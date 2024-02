Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Βουλή: Η ομιλία Μητσοτάκη στην Ολομέλεια (βίντεο)

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, απο το βήμα της Βουλής, για το νομoσχέδιο σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη και τελευταία μέρα στη Βουλή, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία, η οποία θα λήξει με την ψηφοφορία για την έγκριση ή την απόρριψή του

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με ευθύνη μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα αίροντας με τόλμη μια σοβαρή για τη δημοκρατία μας ανισότητα. Για να προστατεύσουμε αυτονόητα δικαιώματα παιδιών με την ασπίδα των γονιών τους και να αποδώσουμε επιτέλους δικαιοσύνη και στην καθημερινότητα συμπολιτών μας του ιδίου φύλου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση κάνει τη ζωή ανθρώπων καλύτερη χωρίς να στερεί τίποτα από τους πολλούς.

«Και οι δύο γονείς των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχουν ακόμα νομικά τις ίδιες δυνατότητες να δίνουν στα παιδιά τους. Να τα παίρνουν από το σχολείο, να συνταξιδεύουν, να τα συνοδεύουν στο νοσοκομείο», συνέχισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

«Αυτό το κενό ερχόμαστε και καλύπτουμε επιτρέποντας σε όλους αν το επιθυμούν να σφραγίσουν θεσμικά τη σχέση τους με μία τελετή στο δημαρχείο όπως το κάνουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Ζυγίζεται η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα τον κάθε πολίτη», επισήμανε σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει σε 36 χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο γάμος δεν είναι τίποτα άλλο από το επιστέγασμα της αγάπης δύο ανθρώπων που επιλέγουν να συμπορευτούν. «Γι'αυτό και τα νομικά συστήματα προσαρμόζονται διεθνώς απαντώντας σε σύγχρονα πρακτικά ζητούμενα», επισήμανε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι και χρήσιμη και αναγκαία αλλά και να εξηγηθεί το περιεχόμενό της. «Πρώτον επεκτείνουμε τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που ζουν ήδη με ομόφυλα ζευγάρια», σημειώνοντας πως δεν αλλάζει το πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή , ούτε υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2. Ανέφερε ότι ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της Εκκλησίας της θέσεις της οποίας η κυβέρνηση σέβεται. «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και σε άλλες υποθέσεις είχαμε διαφορετικές επιλογές. Αποδείχθηκε ότι δεν διατάραξαν την κοινωνική συνοχή , ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία», συμπλήρωσε.

Στις 18.00 θα τοποθετηθεί από το βήμα του κοινοβουλίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στους βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι θα καταψηφίσουν ανοιχτά, και μάλιστα θεωρείται η “εμβληματικότερη” παρουσία ανάμεσά τους.

Επί της αρχής, υπέρ έχουν ψηφίσει ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και Πλεύση Ελευθερίας και κατά Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες, ΝΙΚΗ και Κομμουνιστικό Κόμμα, με διαφορετικές αιτιολογίες το καθένα.

Οι γαλάζιες αρνήσεις και αποχές

Από το χώρο της ΝΔ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις και πληροφορίες, όχι θα ψηφίσουν οι Αντώνης Σαμαράς, Χαράλαμπος Αθανασίου, Μάκης Βορίδης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άννα Καραμανλή και ο Μίλτος Χρυσομάλλης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος την Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Από την ψηφοφορία θα απέχουν οι Γιάννης Μπούγας, Μαρία Κεφάλα, Σταύρος Κελέτσης, Θάνος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Γιάννης Ανδριανός, Δημήτρης Κούβελας, Γιώργος Γεωργαντάς, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Κώστας Κατσαφάδος, Γιάννης Καλλιάνος, Χρήστος Κέλλας, Γιάννης Τραγάκης, Θανάσης Μπούρας, Άγγελος Συρίγος, Μάνος Κόνσολας, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μιχάλης Λιβανός.

Αναποφάσιστοι παραμένουν οι Νίκος Βλαχάκος, Λάκης Βασιλειάδης και Δημήτρης Καλογερόπουλος.

