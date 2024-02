Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητσοτάκης: Ζυγίζεται η δύναμη της Δημοκρατίας για την ισοτιμία των πολιτών

Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες, μεταξύ των οποίων και "γαλάζιοι" βουλευτές, έστειλε ο Πρωθυπυοργός, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με ευθύνη μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα αίροντας με τόλμη μια σοβαρή για τη δημοκρατία μας ανισότητα. Για να προστατεύσουμε αυτονόητα δικαιώματα παιδιών με την ασπίδα των γονιών τους και να αποδώσουμε επιτέλους δικαιοσύνη και στην καθημερινότητα συμπολιτών μας του ιδίου φύλου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση κάνει τη ζωή ανθρώπων καλύτερη χωρίς να στερεί τίποτα από τους πολλούς. «Και οι δύο γονείς των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχουν ακόμα νομικά τις ίδιες δυνατότητες να δίνουν στα παιδιά τους. Να τα παίρνουν από το σχολείο, να συνταξιδεύουν, να τα συνοδεύουν στο νοσοκομείο», συνέχισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. «Αυτό το κενό ερχόμαστε και καλύπτουμε επιτρέποντας σε όλους αν το επιθυμούν να σφραγίσουν θεσμικά τη σχέση τους με μία τελετή στο δημαρχείο όπως το κάνουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Ζυγίζεται η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα τον κάθε πολίτη», επισήμανε σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει σε 36 χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο γάμος δεν είναι τίποτα άλλο από το επιστέγασμα της αγάπης δύο ανθρώπων που επιλέγουν να συμπορευτούν. «Γι'αυτό και τα νομικά συστήματα προσαρμόζονται διεθνώς απαντώντας σε σύγχρονα πρακτικά ζητούμενα», επισήμανε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι και χρήσιμη και αναγκαία αλλά και να εξηγηθεί το περιεχόμενό της. «Πρώτον επεκτείνουμε τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που ζουν ήδη με ομόφυλα ζευγάρια», σημειώνοντας πως δεν αλλάζει το πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή , ούτε υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2. Ανέφερε ότι ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της Εκκλησίας της θέσεις της οποίας η κυβέρνηση σέβεται. «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και σε άλλες υποθέσεις είχαμε διαφορετικές επιλογές. Αποδείχθηκε ότι δεν διατάραξαν την κοινωνική συνοχή , ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία», συμπλήρωσε. «Πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων δεν ταιριάζει στη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας» «Η συγκυρία έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν πολλές απόψεις. Και κυρίως οι απόψεις και οι ιστορίες που δεν είχαν ακουστεί μέχρι σήμερα. Είναι απόψεις και γνώμες και εμπειρίες που παρείχαν σε όλους μας χρήσιμες διευκρινήσεις και οδήγησαν σε πολλές συγκλίσεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επιφυλάξεις οι οποίες διατρέχουν οριζόντια όλα τα κόμματα. Είναι καλό να εξηγηθούν για ακόμα μια φορά προβλέψεις του νομοσχεδίου και να απαντηθούν εύλογες ανησυχίες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός είπε ότι μία από αυτές ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από το ισχύον σύμφωνο συμβίωσης. «Τότε θα δημιουργούσαμε δύο παρεμφερείς θεσμούς με νέες ανισότητες», σημείωσε. «Το σύμφωνο το οποίο εγώ προσωπικά είχα ψηφίσει λίγους μήνες πριν εκλεγώ πρόεδρος της ΝΔ , αποτελεί χαλαρή σύμβαση η οποία λύνεται μονομερώς», ανέφερε, ενώ για την τεκνοθεσία είπε ότι το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στην ιατρικώς υποβοηθουμένη αναπαραγωγή ενώ το καθεστώς μένει ίδιο και για την υιοθεσία. Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι μελέτες των επιστημόνων απαντούν σε κάθε καλοπροαίρετη ένσταση γύρω από τα παιδιά. «Κατανοώ όσους έχουν στο μυαλό τους τη παραδοσιακή έννοια της οικογένειας και μπορεί να ανησυχούν. Τις διακρίσεις ερχόμαστε να άρουμε. Σήμερα έχουμε αναμφισβήτητα εμπειρικά δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν τις υποκειμενικές μας πεποιθήσεις. Ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με γονείς του ίδιου φύλου», συμπλήρωσε σημειώνοντας πως αυτό κάνει τη διαφορά σε ένα σπίτι είναι η αγάπη και η στοργή. «Και σήμερα υπάρχουν μονογονεικες , διαζευγμένες οικογένειες. Σήμερα το διαζύγιο δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Η λύση δεν βρίσκεται στην τυφλή άρνηση καταστάσεων και πραγματικότητας. Διαφορετικά το μόνο που θα κάναμε είναι να διαμορφώσουμε πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων. Δεν ταιριάζει στη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας», πρόσθεσε. «Να μη συγχέουμε τη συντήρηση με την οπισθοδρόμηση», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και υπενθύμισε ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και κάνει πράξη πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το ν/σ έχει την επιδίωξη να ενώσει και όχι να διχάσει «Ήταν τελικά η μεγάλη κεντροδεξιά ΝΔ που έκανε πράξη αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό το κόμμα που περπατά σταθερά στο δρόμο του κράτους δικαίου και της ισονομίας. Αναγνωρίζεται και διεθνώς. Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι το Economist κατέταξε την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως στο δείκτη δημοκρατίας; Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο ευρωκοινοβούλιο όπου πάνε οι ευρωβουλευτές σας και ασχημονούν και το μόνο που κάνουν είναι να ψηφίζουν ψηφίσματα κατά της χρηματοδότησης της πατρίδας; Θα μας κουνάτε το δάκτυλο και για το κράτος δικαίου...», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. «Οι περισσότεροι Έλληνες παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι περήφανοι για την πατρίδα τους και χαρούμενοι που κινούμαστε σε ένα ρεύμα προόδου», σημείωσε. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τα θέματα αυτά δεν προσφέρονται για δημαγωγία. «Θα ήταν καλό να θυμηθούμε ότι η δική μας παράταξη υπερψήφισε την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή το 2002», επαναλαμβάνοντας ότι δεν αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. «Η πρωτοβουλία μας στο όνομα της ισότητας των πολιτών παρέχει σε όλους και σε όλες το δικαίωμα του πολιτικού γάμου μαζί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Διαφυλάσσει τα δικαιώματα των παιδιών. Τόσο απλά και τελικά τόσο ανθρώπινα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. «Θα ήταν πολύ εύκολο να αναλωθούμε σε μία ακόμα αντιπαράθεση. Τα θέματα δικαιωμάτων όμως είναι θέματα αρχής. Δεν πρέπει να τίθενται στην κομματική διελκυστίνδα. Το ίδιο αντιπαραγωγικό θα ήταν να καυτηριάσω την αντίπαλη άποψη. Θέλησα εξ αρχής ο συγκεκριμένος διάλογος να μη φορτιστεί πολιτικά», συνέχισε. «Το νομοσχέδιο αυτό έχει την επιδίωξη να ενώσει και όχι να διχάσει. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί πολίτες σε αυτή τη λογική εντάσσονται μακριά από εντάσεις που καταλήγουν γραφικές. Ψαλμοί με αριστερές γροθιές και προσευχές με αντικοινοβουλευτικά συνθήματα μάλλον δεν ταιριάζουν. Τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν πολύ παράδοξη την παράδοση. Ευτυχώς η κοινωνία μας απείχε από τέτοιες ακρότητες. Υπήρξε ωριμότητα στη δημόσια συζήτηση. Μεγάλη πλειοψηφία πολιτών καταδίκασε και καταδικάζει τη μισαλλοδοξία», συμπλήρωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή τη μεταρρύθμιση χωρίς χρονοτριβή και ως μια κίνηση που ενισχύει τελικά την εσωτερική συνοχή της κοινωνίας. «Έχω δεχτεί αμέτρητα μηνύματα από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Αναγνωρίζω απόλυτα τι έχουν περάσει, τι πέρασαν και τι περνούν. Κρυμμένοι, καταπιεσμένοι, πολιορκημένοι. Ήταν τα παιδιά ενός κατώτεροι Θεού. Στη δεκαετία του '80 το στίγμα τους έγινε διπλό με την κατάρα του AIDS για να γίνει διπλό και το περιθώριο της ζωής τους. Για όλους αυτούς η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς. Κλείνω επικαλούμενος και σε όσους ανησυχούν από το δικό μας χώρο για τον πυρήνα της ιδεολογίας μας. Να μας θυμίσω τι έλεγε η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Να θεωρεί πάντα όλους τους πολίτες ίσους απέναντι στο νόμο και με ίσα δικαιώματα. Να συντηρεί μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε χρήσιμα. Να προχωρά στις νέες συνθήκες. Μπορούμε να συναντηθούμε όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού εκσυγχρονισμού και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού με την τελική ψήφο μας να δίνει και το μέτρο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η στάση μας αποκτά ένα βάρος ιστορικό και γι' αυτό σας καλώ να τη μετατρέψουμε σε μήνυμα αλήθειας και κατανόησης στη θέση των μύθων και της παρανόησης», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στις 18.00 θα τοποθετηθεί από το βήμα του κοινοβουλίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στους βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι θα καταψηφίσουν ανοιχτά, και μάλιστα θεωρείται η “εμβληματικότερη” παρουσία ανάμεσά τους. Επί της αρχής, υπέρ έχουν ψηφίσει ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και Πλεύση Ελευθερίας και κατά Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες, ΝΙΚΗ και Κομμουνιστικό Κόμμα, με διαφορετικές αιτιολογίες το καθένα. Οι γαλάζιες αρνήσεις και αποχές Από το χώρο της ΝΔ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις και πληροφορίες, όχι θα ψηφίσουν οι Αντώνης Σαμαράς, Χαράλαμπος Αθανασίου, Μάκης Βορίδης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άννα Καραμανλή και ο Μίλτος Χρυσομάλλης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος την Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». Από την ψηφοφορία θα απέχουν οι Γιάννης Μπούγας, Μαρία Κεφάλα, Σταύρος Κελέτσης, Θάνος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Γιάννης Ανδριανός, Δημήτρης Κούβελας, Γιώργος Γεωργαντάς, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Κώστας Κατσαφάδος, Γιάννης Καλλιάνος, Χρήστος Κέλλας, Γιάννης Τραγάκης, Θανάσης Μπούρας, Άγγελος Συρίγος, Μάνος Κόνσολας, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μιχάλης Λιβανός. Αναποφάσιστοι φέρονται οι Νίκος Βλαχάκος, Λάκης Βασιλειάδης και Δημήτρης Καλογερόπουλος. 