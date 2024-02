Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης στην. σκιά Άρη και Πλούτωνα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Υπάρχει μία ένταση γενικότερη, το βλέπουμε και στον καιρό, δεν θέλει να σταματήσει η βροχή»η Λίτσα Πατέρα την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Ο Άρης ο οποίος είναι από προχθές στον Πλούτωνα, που είναι ο πιο «βαρύς» πλανήτης, που φέρνει τις εντάσεις, σιγά-σιγά απομακρύνεται, όμως δεν έχει απομακρυνθεί πολύ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε λιγάκι υπομονή»,

«Αποφύγετε νομικές διαδικαστικές καταστάσεις και ενδεχομένως την ένταση η οποία είναι πολύ σκληρή και στα γενικά γεγονότα που βλέπουμε, αλλά και στις επιμέρους σχέσεις που μπορεί να έχουμε» συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

