Κοινωνία

Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις από την σύσκεψηγ αγροτών στην Νίκαια της Λάρισας, όπου εκπροσωπήθηκαν τα περισσότερο μπλόκα ανά την Ελλάδα.

-

Τις αποφάσεις τους για την συνέχιση των διεκδικήσεων τους, αφού δηλώνουν ανικανοποίητοι από τα μέτρα και τις επιπλέον παροχές που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, μετά το ραντεβού στο Μαξίμου, ανακοίνωσαν οι αγρότες απο τα περισσότερα μπλόκα της χώρας, που συμμετείχαν σε σύσκεψη, στην Νίκαια της Λάρισας.

Οι τάσεις πάντως, μεταξύ των αγροτών φαίνονται να διασπώνται, με τρανότερο παράδειγμα την αποχώρηση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας, που έγινε με την καταγγελία ότι, δεν τέθηκαν τα δικά τους ζητήματα στη συνάντηση του Μαξίμου. Για το λόγο αυτόν ζητούν νέα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει αφήσει «ανοιχτή» εξ αρχής την «πόρτα» του διαλόγου.

Τι αποφασίστηκε στην σύσκεψη

Κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία την ερχόμενη εβδομάδα αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη της Πέμπτης (15.02.24), κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, αποφασίστηκε πως όσοι μείνουν πίσω, θα προχωρήσουν σε δράσεις με κλείσιμο δρόμων και κομβικών σημείων σε λιμάνια και τελωνεία, για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, καταγγέλλουν απόπειρα εκφοβισμού αγροτών με αυτόφωρα και συλλήψεις.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι δεν τους βρίσκει σύμφωνους - βάσει των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση - ο διαχωρισμός σε συνεταιρισμένους και μη ή για ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αν και οι αρχικές συζητήσεις έκαναν λόγο για διαδήλωση χωρίς τρακτέρ, τελικά αποφασίστηκε η κάθοδος των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τα αγροτικά μηχανήματά τους, ενώ από αρκετές περιοχές -ειδικά της βόρειας Ελλάδας- θα ναυλωθούν λεωφορεία, όπως ακριβώς συνέβη και στην Agrotica, στη Θεσσαλονίκη.

Πάντως, από την πλευρά της η κυβέρνηση διαμηνύει στους αγρότες ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις έχουν εξαντληθεί.





Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η λιποθυμία, η αφυδάτωση και η Εντατική (βίντεο)

ΗΠΑ: Σαλάχι έμεινε έγκυος, ενώ συζεί μόνο με… καρχαρίες! (βίντεο)