Η Σάκκαρη σε... αναζήτηση νέου προπονητή

Το "διαζύγιο" με την Ελληνίδα τενίστρια ανακοίνωσε ο Τόμας Χιλ, μέχρι πρότινος προπονητής της.

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά και την τελευταία ήττα της στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 στο τουρνουά του Κατάρ στη Ντόχα, ψάχνει για νέο προπονητή, καθώς έλυσε τη συνεργασία της με τον Τόμας Χιλ, μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας. Τη λύση της συνεργασίας ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αγγλος κόουτς, τονίζοντας ότι οι δυο τους παραμένουν καλοί φίλοι.

«Μετά από έξι χρόνια μαζί, η Μαρία κι εγώ ολοκληρώνουμε την επαγγελματική μας συνεργασία, αλλά θα παραμείνουμε στενοί φίλοι. Το ταξίδι μας ήταν γεμάτο με απίστευτες επιτυχίες: άνοδος στο career high No.3 στον κόσμο, ημιτελικοί Grand Slam, WTA 1000 τίτλος και 125 σερί εβδομάδες στο Top 10.

H Μαρία είναι απίστευτη αθλήτρια και υπέροχος άνθρωπος. Ήταν προνόμιο να συνεργαστώ μαζί της και είμαι τρομερά περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Και οι δύο πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα βήμα μπροστά στα αντίστοιχα μονοπάτια μας, που μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέες ευκαιρίες και συναρπαστικές προκλήσεις που έρχονται. Ευχαριστώ Μαρία για ένα απίστευτο ταξίδι. Είμαι ενθουσιασμένος γι΄ αυτό που σου επιφυλάσσει το μέλλον. Πάμε!»

