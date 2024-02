Life

“Έρωτας φυγάς”: απειλές και μυστικά στο επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Δείτες πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "'Ερωτας φυγάς".

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Η οικογενειακή γαλήνη του Μάρκου και της Αλεξάνδρας δεν αργεί να διαταραχθεί, αφού ξεπροβάλλει μια καινούργια απειλή που θα ταράξει τις ισορροπίες. Ο Ιάσoνας αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δυσάρεστα νέα στην Αλεξάνδρα σχετικά με την κλήτευση που έλαβε από το Εφετείο και ο Μάρκος αμφισβητεί την αγνότητα των προθέσεών του. Ο Στέφανος και η Μαργέτα βρίσκονται και πάλι μαζί στην Κηφισιά. Ο Στέφανος μαθαίνει όλα όσα προσπαθούσε να του κρύψει η Μαργέτα τόσον καιρό και ανησυχεί σοβαρά για εκείνη. Η Νάντια αρχίζει σταδιακά να ανακτά τον χαμένο της δυναμισμό και αναλαμβάνει δράση προκειμένου να βοηθήσει την Αλεξάνδρα. Παράλληλα, οι άνθρωποι του παρακράτους καταφέρνουν να εντοπίσουν τον Φάνη και επιτίθενται με όπλα στο εργοστάσιο. Ποια θα είναι η έκπληξη που τους περιμένει εκεί;



Trailer

Η Αλεξάνδρα δεν θέλει άλλες συγγνώμες!

Sneak preview



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.



H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

