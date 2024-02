Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Σε πράσινα χέρια η πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός υπέταξε την μαχητική ΑΕΚ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Στα... χέρια του Παναθηναϊκού κατέληξε το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, που φιλοξενείται στα «Δύο Αοράκια». Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την άνετη νίκη επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» τέθηκαν και πάλι αντιμέτωποι με την Ένωση, αυτή τη φορά στα προημιτελικά του Κυπέλλου, με την Ένωση να βγάζει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά να μην... γλιτώνει τον αποκλεισμό. Οι «πράσινοι» έκαμψαν με 79-72 την αντίσταση των «κιτρινόμαυρων» και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα ημιτελικά, που θα προκύψει από το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης (15/2, 21:00).

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, εκ των οποίων τους 17 στο πρώτο ημίχρονο, μαζί με 9 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα. Πολύτιμος και ο Ματίας Λεσόρ με νταμπλ νταμπλ (16π., 10ρ.). Από την ΑΕΚ προσπάθησε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μέτρησε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 39-30, 59-48, 79-72

Μετά το... αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (20-15 στο 10΄), το οποίο χαρακτηρίστηκε από την... αστοχία της ΑΕΚ από τα 6,75 (3/12 τρίποντα), η Ένωση βασίστηκε στην επιθετική... ασυνεννοησία των «πράσινων» στο πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περιόδου και πέτυχε την ανατροπή, γράφοντας το 22-23. Ωστόσο, το «τριφύλλι» αντέδρασε, ο Μήτογλου κυριάρχησε κοντά στο αντίπαλο καλάθι, δίνοντας λύσεις και από την περιφέρεια και ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους σκορ 17-7, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (39-30).

Με τον Γκραντ να χαρίζει με το... καλησπέρα της τρίτης περιόδου μία διψήφια διαφορά στον Παναθηναϊκό (41-30), για πρώτη φορά στον αγώνα, οι «πράσινοι» έλεγξαν τον ρυθμό σε άμυνα και επίθεση και χωρίς να... ιδρώσουν έμειναν σε απόσταση ασφαλείας, ξεφεύγοντας στο 28΄ ακόμα και με 16 πόντους (59-43). Ο ΜακΡέι, πάντως, και οι εκτελέσεις του από την περιφέρεια, επέτρεψαν στην Ένωση να πλησιάσει στο φινάλε της τρίτης περιόδου (59-48).

Το σερί της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στον... επίλογο του αγώνα, με τον Χόλινς να κρατάει ζωντανό το όνειρο της ανατροπής για τους «κιρινόμαυρους» (59-54 στο 32΄). Οι Μήτογλου και Ναν, όμως, έδωσαν και πάλι λύσεις από μέση και μακρινή απόσταση για το 64-55 στο 33΄. Η ΑΕΚ προσπάθησε και πάλι να επιστρέψει, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το 74-70 στα 40΄΄ για τη λήξη, αλλά τα λάθη των «κιτρινόμαυρων» στο κρισιμότερο σημείο και η ευστοχία των «πράσινων» από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, χάρισαν στο «τριφύλλι» την πρόκριση.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Αγαφιώτης, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα, Σλούκας 2, Παπαπέτρου, Γκραντ 13 (1), Ναν 12 (1), Λεσόρ 16, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 11 (1), Ερνανγκόμεθ 3, Μήτογλου 22 (2).

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Ραντλ 10 (2), Καράμπελας, Χόλινς 8 (2), Νετζήπογλου 5 (1), Αγραβάνης 6, Κουζμίνσκας 18 (1), Νάιτ 4, Κουζέλογλου 5, Μόργκαν 2 , ΜακΡέι 14 (1).