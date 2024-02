Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Βουλή: Live η ψηφοφορία της Ολομέλειας

Δείτε live ολόκληρη τη διαδικασία της ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Η ώρα της ψηφοφορίας στη Βουλή για το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, έφθασε και αγωνία υπάρχει για το πώς θα κινηθούν εν τέλει οι βουλευτές.

Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν εξασφαλίσει ευρύτατη στήριξη 5 κοινοβουλευτικών ομάδων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας) και περίπου 180 βουλευτών. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζει στις διακομματικές διαφοροποιήσεις.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ (Σωκράτης Φάμελλος), του ΠΑΣΟΚ (Νίκος Ανδρουλάκης), της Νέας Αριστεράς (Αλέξης Χαρίτσης) και της Πλεύσης Ελευθερίας (Ζωή Κωνσταντοπούλου).

Κατά τάχθηκαν ο Δημήτρης Κουτσούμπας γγ του ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Βασίλης Στίγκας, πρόεδρος των Σπαρτιατών και ο Δημήτρης Νάτσιος πρόεδρος της «Νίκης».

Στο Προεδρείο της Βουλής έχουν υπάρξει και επιστολές με ωήφους βουλευτών, οι οποίες θα προσμετρηθούν κανονικά, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα, παράλληλα με την ενημέρωση ότι "έκλεισε" το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, λίγο μετά τις 23:10 της Πέμπτης.

Δείτε live την διαδικασία της ψηφοφορίας:

*Η ψηφοφορία είναι ψηφιακή και δεν ακούγεται ο κατάλογος των ονομάτων

