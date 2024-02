Αθλητικά

Αρης - ΠΑΟΚ: Επική ανατροπή και πρόκριση των κίτρινων

Ο Άρης πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή από το -15 επί του ΠΑΟΚ, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με τον Τολιόπουλο να φορτώνει το καλάθι του ΠΑΟΚ με 17 πόντους στην τέταρτη περίοδο, ο Άρης πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή από το -15 επί του ΠΑΟΚ, στα προημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, στα «Δύο Αοράκια» και με το τελικό 76-74 πήρε το «εισιτήριο» για τον ημιτελικό του θεσμού (17/2), όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Ακόμη ένα ανεπανάληπτο σόου προσέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, εκ των οποίων οι 17 στον... επίλογο, οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έμεινε από... βενζίνη στην τέταρτη περίοδο και έδωσε την ευκαιρία στον Άρη να... προσπεράσει για πρώτη φορά στο 39΄ και να... αρπάξει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 43-29, 57-46, 74-76

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε με το... καλησπέρα τον Άρη (7-0 στο 3΄) και χωρίς να χάσει τη διάρκεια του σε άμυνα και επίθεση, εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά στο 8΄ (19-9), ενώ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +14 (25-11). Με τους Μαργαρίτη και Μίχαλακ να δίνουν ρεσιτάλ από την περιφέρεια, η ομάδα του Φώτη Τακιανού ανέβασε κι άλλο την υπέρ της διαφορά (33-17, 13’), ενώ με τον ΜακΝις να προσφέρει θέαμα ο ΠΑΟΚ έμεινε σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το 14΄ (35-19). Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε με τον Τολιόπουλο (37-27, 17΄), αλλά ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Σχίζα έγραψε το 43-29 με το οποίο έπεσε η αυλαία του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Άρης μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο. Δύο κλεψίματα που κατέληξαν σε ισάριθμα εντυπωσιακά καρφώματα και ένα τρίποντο από τον Σανόκο οδήγησαν στο 43-37 (21΄) και το τρίτο τρίποντο του Χάρελ στο 45-40 (33΄). Ο Μαργαρίτης βοήθησε την ομάδα του να φτάσει και πάλι στο +8 (51-43, 26΄) με τον Μίχαλακ να ευστοχεί από τα 6,75 για το 53-44 (26΄), μετά από τρία διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ και τον Τσαϊρέλη να ακολουθεί για το 55-44 (27΄).

Το προβάδισμα έμεινε στα χέρια της ομάδας του Φώτη Τακιανού, η οποία έφτασε στο +14 (62-48, 32΄) στο πρώτο δίλεπτο της τέταρτης περιόδου. Ο Τολιόπουλος με δύο σερί τρίποντα βοήθησε τους «κιτρινόμαυρους» να μειώσουν (66-59, 36΄), ο ΠΑΟΚ έφτασε στο +10 (69-59, 37΄), αλλά η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη αντέδρασε για μία ακόμη φορά (69-64, 38΄). Ο Μαργαρίτης έγραψε το 71-64 και στη συνέχεια δέχθηκε τεχνική ποινή, με τον Τολιόπουλο να γράφει το 71-67 από τη γραμμή και να επιστρέφει για το 73-72 (39΄), φτάνοντας ο ίδιος στους 22 πόντους.

Ο Φρίντρικσον κέρδισε φάουλ σε σουτ τριών πόντων, αλλά είχε 1/3 βολές (74-72). Ο Μπλούμπεργκς πήγε με τη σειρά του στη γραμμή για να φέρει τον αγώνα στα ίσια (74-74) και ο Τολιόπουλος συνέχισε να δίνει λύσεις στον Άρη και μαζί το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα (74-76), με 50” να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης, δίνοντάς του την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας!

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Τάουνς 11 (4), ΜακΝίς 4, Τσιακμάς, Σχίζας 2, Τσαϊρέλης 10, Φρίντρικσον 6, Γουίλιαμς 9, Μίχαλακ 13 (2), Άλστον 8.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης 2, Σταρκ 6, Σανόγκο 5 (1), Τολιόπουλος 24 (5), Κατσίβελης 7, Μπλούμπεργκς 6, Μποχωρίδης 2, Περσίδης 2, Ντε Σόουζα 7, Χάρελ 11 (1), Μπάνκστον 4.

