Ομόφυλα ζευγάρια - ΝΔ: Ποιοι βουλευτές είπαν όχι και ποιοι επέλεξαν την αποχή

Σε 51 ανέρχονται συνολικά οι "διαρροές" από την Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ποιοί βουλευτές απείχαν απ/ο τα άλλα κόμματα.

Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψήφισαν συνολικά 176 βουλευτές από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, από την ΝΔ υπερψήφισαν 107 βουλευτές, 20 καταψήφισαν και 31 επέλεξαν την αποχή από την ψηφοφορία.

Αναλυτικά, καταψήφισαν οι:

Χαράλαμπος Αθανασίου , Φωτεινή Αραμπατζή, Βασίλης Γιόγιακας, Στέφανος Γκίκας, Κώστας Γκιουλέκας, Θανάσης Δαβάκης, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Κώστας Καραγκούνης, Άννα Καραμανλή, Θεόδωρος Καραογλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Δημήτρης Κυριαζίδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Πασχαλίδης, Μάριος Σαλμάς, Αντώνης Σαμαράς, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης,

Την αποχή επέλεξαν οι:εξής βουλευτές της ΝΔ:

Διονύσης Ακτύπης, Γιάννης Ανδριανό, Λάκης Βασιλειάδης, Κώστας Βλασης, Γιώργος Βλάχος, Μάκης Βορίδης, Γιώργος Γεωργαντάς, Γιάννης Γιάτσιος, Ανδρέας Ζαμπίλης, Θανάσης Καββαδάς, Γιάννης Καλλιάνος, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Μάρκος Καφούρος , Σταύρος Κελέτσης, Μαρία Κεφάλα, Μάνος Κονσόλας, Γιώργος Κοτρωνιάς, Δημήτρης Κούβελας, Σπύρος Κουλκουδίνας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Περικλής Μαντάς, Νότης Μηταράκης, Κατερίνα Μονογυιου, Γιάννης Μπούγας, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Γιώργος Παπασωτηρίου, Στέλιος Πέτσας, Θάνος Πλεύρης, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Άγγελος Συρίγος,





Από τα άλλα κόμματα, απείχαν της ψηφοφορίας οι εξής:

ΠΑΣΟΚ (11): Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Ευαγγελία Λιακούλη, Σταύρος Μιχαηλίδης, Μπουρχάν Μπαράν, Σταύρος Νικολαϊδης, Απόστολος Πάνας, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Ανδρέας Πουλάς, Χριστίνα Σταρακά, Μανώλης Χνάρης, Κατερίνα Καζάνη

Νέα Αριστερά (2): Χουσείν Ζειμπέκ, Φερχάτ Οζγκιουρ,

ΣΥΡΙΖΑ (2): Ωθον Ηλιόπουλος, Παύλος Πολάκης,

Παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε η Νίνα Κασιμάτη

Πως ψήφισαν οι ανεξάρτητοι

Από τους ανεξάρτητους, οι βουλευτές Χ. Κατσιβαρδάς, Κ. Φλώρος, Αρετή Παπαϊωάννου δήλωσαν «όχι» και «παρών» ο Μιχάλης Χουρδάκης.

