Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω”: Κεφαλογιάννη – Μάτσας σε μια εκ βαθέων... εξομολόγηση (βίντεο)

«Στη διαδικασία της εξωσωματικής υπήρξε στιγμή που κατέρρευσα», είπε η Υπουργός Τουρισμού. «Προσαρμόστηκα στο να είμαι σύζυγος υπουργού», τόνισε ο συνθέτης.

Για τις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης μίλησε η Όλγα Κεφαλογιάννη, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω».

«Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το δημογραφικό ως πολιτικός, που αναμφισβήτητα είναι το μείζον πρόβλημα στη χώρα μας. Αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με το ότι οι γυναίκες πλέον έχουμε πολλαπλούς ρόλους στους οποίους πρέπει να ανταποκριθούμε. Γι’ αυτό αφενός αφήνουμε για πιο μετά την μητρότητα, άρα πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολο, αφετέρου το να τα συνδυάσεις όλα δεν είναι πολύ απλό εάν δεν έχεις την υποστήριξη», είπε αρχικά η υπουργός Τουρισμού.

Και συνέχισε: «Όταν βρέθηκα και εγώ πλέον στην θέση αυτή, μιας γυναίκας που πλέον σε προχωρημένη ηλικία αποφασίζει ότι θέλει να κάνει οικογένεια. Εγώ το είχα ξεγράψει και προφανώς αυτό ξύπνησε όταν γνώρισα τον Μίνω γιατί, για μένα τουλάχιστον, αυτό ήταν μια συνθήκη που έπρεπε να υπάρχει για να δημιουργήσω οικογένεια», πρόσθεσε.

«Το έχω νιώσει ακριβώς έτσι. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ σε βαθμό που νομίζω πως ήταν από τις φορές που κατέρρευσα. Το λέω τώρα πολύ ανοιχτά, παρά το ότι έχω περάσει πολλά και θεωρούσα ότι μπορώ πάντα σε όλα να μην χάνω τον έλεγχο. Μπορώ να πω ότι εκεί ήταν από τις πολύ μεγάλες απογοητεύσεις που έχω νιώσει οπότε αισθάνθηκα μετά, όταν πλέον ήρθε, ότι ήθελα να μιλήσω για αυτό για να δώσω αυτό το μήνυμα και την ενθάρρυνση σε όποιες γυναίκες έχουν βάλει αυτό το θέμα πίσω θεωρώντας πως δεν μπορούν πλέον λόγω ηλικίας. Πραγματικά αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η δύσκολη διαδικασία, όταν θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα», κατέληξε η κ. Κεφαλογιάννη.

Μίνως Μάτσας: Προσαρμόστηκα στο να είμαι σύζυγος υπουργού

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω» μαζί με την Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε και σύζυγος της, Μίνως Μάτσας.

Ο δημοφιλής συνθέτης θέλησε να εξηγήσει, μεταξύ άλλων, πως προσαρμόστηκε στη νέα δημοσιότητα που έλαβε και ο ίδιος μέσα από τη σχέση με την σύζυγο του και υπουργό Τουρισμού.

«Στην αρχή ήταν περίεργο. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Ότι πέρασε δηλαδή ένας χρόνος αρκετός για να μπορέσω να προσαρμοστώ. Όμως δεν του δίνω και τόση σημασία, ούτε και του έδινα στην αρχή, απλά είναι πρακτικό.Πιο πολύ πρακτικά δηλαδή το έβλεπα το ότι ξαφνικά άνθρωποι, οι οποίοι με ήξεραν μόνο από την μουσική μου ή ασχολούνταν μόνο με την μουσική μου, τώρα είμαι… “σύζυγος υπουργού” όπως λέω. Αυτός είναι ο νέος μου ρόλος. Προσαρμόστηκα. Δεν του δίνω σημασία, δεν δίνω μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που έχει. Ναι, και από το ότι τρως στα διάφορα δείπνα μερικές κλωτσιές παραπάνω» σχολίασε, με χιούμορ, ο Νίκος Χατζηνικολάου για να αποκριθεί ο καλεσμένος του, επίσης, γελώντας «και το ότι έχω αγοράσει κοστούμια που δεν είχα ποτέ στη ζωή μου, έχω πάρει γραβάτες που δεν είχα ποτέ στη ζωή μου».

