Ομόφυλα ζευγάρια: Η πρώτη αναγγελία γάμου σε ελληνική εφημερίδα (εικόνες)

Λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, δημοσιεύθηκε στον ελληνικό Τύπο η πρώτη αναγγελία για τον επικείμενο γάμο δύο ατόμων του ίδιου φύλου.

Σίγουροι για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, τον γάμο και την τεκνοθεσία από αυτά, φαίνεται πως ήταν οι δύο άνδρες, που είχαν αποφασίσει να είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα, που θα δημοσιεύσουν την αναγγελία του γάμου τους.

Έτσι, στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας «Τα Νέα», στην στήλη με τις αναγγελίες γάμου υπάρχει και εκείνη για τον επικείμενο γάμο δύο ανδρών, στην Ελευσίνα, όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

«Ο Δημήτριος Ελευσινιώτης του Σπυρίδωνα και της Άννας, το γένος Βιλλιώτη, που γεννήθηκε στην Σαλαμίνα Αττικής και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικης και ο Σταύρος Γαβριλιάδης, του Χρήστου και της Ευγενίας, το γένος Δρόσου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Νέα Σμύρνη Αττικής», αναφέρει η αναγγελία γάμου.

