ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Σε διαρκή κατήφορο… τα ελάφια

Ο Greek Freak είχε ακόμη μια «γεμάτη» εμφάνιση με double double, αλλά ούτε αυτή τη φορά ήταν αρκετή, απέναντι στις «αρκούδες».

Θύμα... έκπληξης έπεσε το Μιλγουόκι, όπου ηττήθηκε από τους Γκρίζλις με 113-110. Οι Μπακς που συνεχίζουν να προβληματίζουν έχασαν από το Μέμφις των πολλών προβλημάτων και παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, η ομάδα συνεχίζει να προβληματίζει.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε για μια ακόμη φορά double double με 35 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Λίλαρντ ακολούθησε με 24 πόντους και 7 ασίστ, αλλά αστόχησε στην τελευταία φάση και δεν μπόρεσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Για τους γηπεδούχους, ο Ζιέρ Γουίλιαμς και ο Τζέι Τζέι Τζάκσον σκόραραν από 27 ο καθένας, ενώ ο Βινς Γουίλιαμς σημείωσε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

