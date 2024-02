Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια: Το “Όχι” που έγινε “Ναι” από αβλεψία υπαλλήλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαφορετικά από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, επί του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

-

Λιγότερες κατά μία ήταν τελικά οι ψήφοι με τις οποίες πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αρχικά το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε χθες ανέφερε ότι τα «Ναι» ήταν 176.

Σήμερα το πρωί όμως, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Καρασμάνης, ενημέρωσε ότι καταψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ από λάθος προσμετρήθηκε η ψήφος του στα ναι.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής μέτρησαν εκ νέου τις ψήφους και όπως αποδείχθηκε ο κ. Καρασμάνης όντως είχε ψηφίσει «Όχι», με αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε 175 «Ναι».

Η επίσημη ανακοίνωση της Βουλής:

Κατά την χθεσινοβραδινή διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων επί της ονομαστικής ψηφοφορίας στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, από προφανή αβλεψία, η ψήφος του βουλευτή Πέλλης της ΝΔ, κ. Γεώργιο Καρασμάνη, που εδόθη στους υπαλλήλους καταμέτρησης με ψηφοδέλτιο λόγω εμπλοκής της ηλεκτρονικής του κάρτας, ενώ ήταν ΟΧΙ και επί της αρχής και στα άρθρα, πέρασε εσφαλμένα, από λάθος αρμοδίου υπαλλήλου, ως ΝΑΙ. Κατόπιν αυτού, το λάθος επισημάνθηκε και διορθώθηκε, με αποτέλεσμα τελικά τα ΝΑΙ να είναι 175, αντί για 176.





Ειδήσεις σήμερα:

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: Ο Πολάκης βρίζει τον Γεωργιάδη που μίλησε για ψεύτικο χειρουργείο (εικόνες)

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε την γυναίκα του και ειδοποίησε την Αστυνομία (εικόνες)