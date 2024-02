Κοινωνία

Πρέβεζα: Μπήκε σπίτι της και πέτυχε κλέφτες να της... αδείαζουν τη ντουλάπα

Οι διαρρήκτε αποπειράθηκαν να κλέψουν ρόυχα, όταν έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια της κατοικίας.

