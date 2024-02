Life

“Έρωτας φυγάς”: υποψίες, παγίδες και μυστικά στο επεισόδιο της Παρασκευής (εικόνες)

Δείτες πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "'Ερωτας φυγάς".

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και ο Ιάσονας, με τη βοήθεια της Νάντιας, πασχίζουν να αθωωθεί η Αλεξάνδρα, ενώ η ίδια δεν διατηρεί πολλές ελπίδες. Ο Στέφανος και η Μαργέτα μαθαίνουν τα νέα για την Αλεξάνδρα και η Μαργέτα επιμένει ότι πρέπει να κάνει κάτι για να τη βοηθήσει. Ο Θύμιος και η Άννα υποπτεύονται ότι δύο ασφαλίτες παρακολουθούν το σπίτι της Κηφισιάς. Εντωμεταξύ η Δήμητρα φαίνεται να κρύβει κάτι απ’ τους υπόλοιπους... Ο Σωκράτης στήνει παγίδα στον Μιχάλη και του κάνει μήνυση με βαριά και ψεύτικη κατηγορία… Ο Κοντογιάννης υποκρίνεται στον αρχηγό του παρακράτους πως είναι με το μέρος του, ενώ επιδιώκει να τον βγάλει απ’ τη μέση. Τέλος, ο Στέφανος, μαθαίνοντας και για την επίθεση κατά του Μάρκου και του Φάνη, αποφασίζει να γυρίσει στη Μεσσήνη...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

