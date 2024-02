Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι έρωτες, οι αντιφάσεις και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

“Σήμερα είναι μία περίεργη και αντιφατική ημέρα… Από τη μία ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας κάνει με τον Ουρανό, που σημαίνει μην τρέχετε, προσέχετε και από την άλλη βέβαια όλη αυτή η όψη μας δείχνει παθιασμένους έρωτες…” είπε αρχικά η αστρολόγος της εκπομπής.

“Σήμερα είναι μία ημέρα που εάν την χρησιμοποιήσουμε για να θέσουμε θέματα με τα οικονομικά και τον έρωτα, είναι μία πολύ δυνατή ημέρα. Συμφωνίες και συζητήσεις, δεν ευνοούνται” τόνισε ακόμη η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια: Η πρώτη αναγγελία γάμου σε ελληνική εφημερίδα (εικόνες)

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: Το “Όχι” που έγινε “Ναι” από αβλεψία υπαλλήλου