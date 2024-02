Κόσμος

Γάζα: 4 νεκροί από έλλειψη οξυγόνου σε νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι οδήγησε στην διακοπή της παροχής οξυγόνου προς τους ασθενείς.

-

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερις ασθενείς έχασαν τη ζωή τους ύστερα από διακοπές ρεύματος που είχαν ως αποτέλεσμα να σταματήσει η παροχή οξυγόνου σε νοσοκομείο της Γάζας, αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις το πήραν υπό τον έλεγχό τους.

«Οι γεννήτριες του νοσοκομειακού συγκροτήματος σταμάτησαν και διεκόπη η ηλεκτροδότηση» στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Το υπουργείο εξέφρασε επίσης φόβους για τη ζωή εννέα άλλων ασθενών που βρίσκονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και στη μονάδα βρεφών νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, και δήλωσε ότι θεωρεί «τις ισραηλινές δυνάμεις υπεύθυνες για τη ζωή των ασθενών και των ομάδων» που βρίσκονται στο σημείο.

Το υπουργείο είχε αναφέρει χθες ότι πολλές εκατοντάδες άνθρωποι –ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και άλλοι άμαχοι—βρίσκονταν στο εσωτερικό του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει την ίδια ημέρα ότι εξαπέλυσε «στοχευμένη επιχείρηση» στο νοσοκομείο Νάσερ αφού έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» που άφηναν να εννοηθεί ότι η Χαμάς κρατούσε εκεί ομήρους «και υπήρχαν ίσως σοροί ομήρων» στο σημείο. Στη συνέχεια, διευκρίνισε αργά το απόγευμα, ότι «δεν είχε ακόμα βρει αποδεικτικά στοιχεία» γι’ αυτό στο συγκρότημα, αλλά κατέσχεσε εκεί «όπλα, χειροβομβίδες και όλμους».

Ύστερα από τέσσερις και πλέον μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι εχθροπραξίες επικεντρώνονται στο νότο της πολιορκημένης και κατά μεγάλο μέρος ισοπεδωμένης Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσα στις πόλεις Χαν Γιούνις και Ράφα, την τελευταία πόλη στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Το νοσοκομείο Νάσερ έχει υποδεχθεί αυτές τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες αμάχους που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις εχθροπραξίες, εκ των οποίων ένα μέρος έχει διαφύγει τις τελευταίες ημέρες σε συνθήκες χάους.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: Ο Πολάκης βρίζει τον Γεωργιάδη που μίλησε για ψεύτικο χειρουργείο (εικόνες)

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε την γυναίκα του και ειδοποίησε την Αστυνομία (εικόνες)