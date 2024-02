Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι φέτος προσυμπληρωμένες

Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του Taxis για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα πρέπει εργοδότες, δημόσιοι φορείς και τράπεζες να αποστείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα πάσης φύσεως εισοδήματα που απέκτησαν το 2023 φορολογούμενοι, με βάση τα οποία θα προσυμπληρωθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί στο έντυπο Ε1, όπως αναφέρει η απόφαση της Αρχής.

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες για πρώτη φορά φέτος για 1 εκατομμύριο φορολογούμενους που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα μόνο από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση. Οι δηλώσεις αυτές θα σταλούν αυτόματα από το σύστημα.

Σημειώνεται δε πως περί τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του TAXIS για τις φορολογικές δηλώσεις ενώ η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για τους πολίτες που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα.

Μάλιστα όσοι επιλέξουν να πληρώσουν τον φόρο σε δόσεις και όχι εφάπαξ θα πρέπει να καταβάλλουν την πρώτη δόση μέχρι το τέλος Ιουλίου και την τελευταία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2025. Υπενθυμίζεται δε οι φορολογούμενοι που θα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο θα έχουν μια έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού.

