Κοινωνία

Εξεταστική Τέμπη - Αλικανιώτης: η συγκλονιστική μαρτυρία και η “επίθεση” που δέχτηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο νεαρός φοιτητής που διασώθηκε από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

-

Στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, κατέθεσε ο επιζών φοιτητής Ανδρέας Αλικανιώτης, ο οποίος επέζησε της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

«Ίσως ακόμα να μην έχω συνειδητοποιήσει τι πραγματικά έχει γίνει. Εγώ ακόμα το παίρνω σαν ένα κακό όνειρο. Απλά ξύπνησα με μώλωπες, εγκαύματα, και μια κάκωση στο δεξί γόνατο» ανέφερε ο επιζήσας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, Ανδρέας Αλικανιώτης, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών». Γνωρίζω ότι πολλοί παθόντες, μέχρι και σήμερα δεν είναι ψυχικά και σωματικά καλά, είπε ο 22χρονος φοιτητής της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας: Έχω γνωρίσει παθόντες, «που μου έχουνε πει ότι ακόμα έχουν ψυχιατρική βοήθεια για να μπορούν να είναι καλά και να μπορούν να κοιμούνται τα βράδια».

Αφού περιέγραψε τις συνθήκες του δυστυχήματος, όπως ο ίδιος τις βίωσε, καθώς και τις ενέργειές του για τη διάσωση 10-12 συνεπιβατών του μετά τη σύγκρουση των συρμών, ο κ. Αλικανιώτης ερωτήθηκε για τον ποιον θεωρεί υπαίτιο: «Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω σε ποιον θα αποδοθούν οι ευθύνες. Σίγουρα δεν είναι ένας ούτε δύο, ούτε ένα απλό ανθρώπινο λάθος της στιγμής. Σίγουρα εμπλέκονται διάφοροι... Ίσως να ξεκινάει από τον άνθρωπο και να ξεκινάει από τα στελέχη, από την εκπαίδευση, που χρειάζεσαι για να μπεις και να πιάσεις δουλειά ως σταθμάρχης ή οποιοδήποτε στέλεχος μιας τέτοιας εταιρείας. Όντας ναυτικός και μηχανικός, μπορώ να πω ότι, εφόσον έχουμε την ασφαλεία ως το Α και το Ω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, πώς δεν υπάρχει μία δικλείδα ασφαλείας για το οτιδήποτε, (πώς δεν υπάρχει) κάποιο σύστημα να ανιχνεύει ότι δύο τραίνα έρχονται στον ίδιο διάδρομο...»

Σημείωσε επίσης ότι την απόδοση των ευθυνών την οφείλουμε και σε όσους ήταν μέσα στο τραίνο αλλά «και στους γονείς τους, που στείλανε το παιδί τους να σπουδάσει, και πήραν πίσω στάχτη ή σακούλα».

Σε μια αδιανόητη επίθεση κατά του επιζήσαντα - ήρωα μάρτυρα που βοήθησε στον απεγκλωβισμό οκτώ άλλων συνεπιβατών του Ανδρέα Αλικανιώτη προχώρησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Συγκεκριμένα εγκάλεσε (με τη μορφή δήθεν ερώτησης) τον νεαρό για την τούρτα γενεθλίων που του αγόρασε η μητέρα του επειδή αυτή είχε ένα τρένο και την επισήμανση πως ξαναγεννήθηκε την ημέρα του δυστυχήματος. Έναν άνθρωπο που επι δυο μήνες δέχθηκε υποστήριξη για το στρες που υπέστη και που βοήθησε συνανθρώπους του, ο κύριος Κόκκαλης από την αρχή τον ειρωνεύτηκε λέγοντας πως «βοήθεια είναι ακόμα και να δώσεις ένα σακάκι στον διπλανό σου».

Ο νεαρός έδειξε αιφνιδιασμένος ενώ από το προεδρείο και βουλευτες της ΝΔ έγινε σαφές πως η ερώτηση αυτή «δεν έπρεπε να γίνει». Ο κ. Κόκκαλης εμφανώς αμήχανος εγκατέλειψε την αίθουσα ενώ πρόταση υπήρξε περί διαγραφής από τα πρακτικά αυτής της ευθείας προσβολής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια: Η πρώτη αναγγελία γάμου σε ελληνική εφημερίδα (εικόνες)

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Μητσοτάκης - Μόναχο: το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και το θερμό χειροκρότημα (βίντεο)