“Dragon’s Den”: Sneak preview από το 5o επεισόδιο (βίντεο)

Πάρτε μια γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του μεγαλύτερου παιχνιδιού επιχειρηματικότητας, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Στα 4 πρώτα επεισόδια του DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ, έχουν γίνει επενδύσεις και συμφωνίες 516.000€! Το 5ο επεισόδιο του μεγαλύτερου reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, έρχεται απόψε, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, με ακόμα περισσότερες επιχειρηματικές προτάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επικερδείς συμφωνίες.

Στο αποψινό επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II οι διαπραγματεύσεις και τα deals θα είναι για άλλη μια φορά σκληρά, τόσο μεταξύ των Ελλήνων επενδυτών όσο και με τους φιλόδοξους επιχειρηματίες που θα τους παρουσιάσουν τις ιδέες τους.

Το ερώτημα είναι ποιοι από τους επιχειρηματίες θα φύγουν με μία πολυπόθητη επένδυση, καθώς πολλοί είναι αυτοί που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα αλλά λίγοι αυτοί που συνδυάζουν όσα χρειάζεται για την κάνουν να πετύχει. Την απάντηση στα φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδιά τους θα δώσουν απόψε στις 22:00 οι Έλληνες DRAGONS.

Το DRAGONS’ DEN GREECE II έρχεται απόψε και κάθε Παρασκευή στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις.

Δείτε το trailer:





«DRAGONS’ DEN GREECE» _ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:00 KAI ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

