“I LOVE Σου Κου”: Αποκλειστικές συνεντεύξεις και εκλεκτοί καλεσμένοι

Τι θα συζητηθεί στο στούντιο του “I LOVE Σου Κου” το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 17 & 18 Φεβρουαρίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα μέσα από πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Ντάνη Γιαννακοπούλου, Τάσο Χαλκιά, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ιβάν Σβιτάιλο, Σωτήρη Λαμάι και Τάκη Καραγκούνια.

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, καλεσμένος στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Ακόμα, θα μιλήσουμε για το ιστορικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Θα συνδεθούμε, επίσης, και με τον αγαπημένο Θάνο Κιούση, για να μάθουμε τα πάντα για το «5Χ5» Σπέσιαλ, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο το βράδυ στις 21:00 στον ΑΝΤ1!

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Ελένη Καστάνη.

Μαζί μας θα είναι και ο Νίκος Γιάννης, για να μιλήσουμε για το «Survivor».

Ακόμα, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ : Δέσποινα Γρηγοροπούλου

: Δέσποινα Γρηγοροπούλου Β . ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ : Γιάννης Σημαντηράκης

. : Γιάννης Σημαντηράκης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

#Ilovesoukou

Instagram: @ilovesoukou

Facebook: @ilovesoukou

