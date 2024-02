Υγεία - Περιβάλλον

Ιλαρά: Νέο κρούσμα στην Κρήτη

Που εντοπίζεται το νέο κρούσμα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Νέο κρούσμα ιλαράς εντοπίστηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το νέο κρούσμα εντοπίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε ενήλικα ασθενή, γυναίκα περίπου 40 ετών που νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως στα Χανιά είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες άλλα τέσσερα κρούσματα ιλαράς, με τους ειδικούς όμως να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

