“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Ο ασκός του Αιόλου ανοίγει για Λασκαραίους και Γερακάρηδες

Καταιγιστικές εξελίξεις, δράση και καθηλωτικές ερμηνείες στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα".

«Η ΜΑΓΙΣΣΑ»

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 56 – 57 - 58

ΓΙΑ 19 – 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η εκδίκηση της μάγισσας δε θα αργήσει

Η «Μάγισσα», που με τη δυνατή ιστορία, την κινηματογραφική αισθητική, το αξιόλογο καστ και τους καταξιωμένους συντελεστές της έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, έρχεται στις οθόνες μας στον ΑΝΤ1, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, με συνταρακτικά επεισόδια.

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 56

Η Γερακίνα επιστρέφει στον πύργο με σκοπό να πάρει πίσω την κόρη της, αλλά η Μεταξία έχει άλλες βλέψεις.

Ο Αντρέι με τη Θεοφανώ αποφασίζουν να επισκεφθούν τη Μονεμβασιά για να βρουν πληροφορίες για τον πατέρα της.

Ο Σπήλιος προσπαθεί να ορθοποδήσει οικονομικά, αλλά με αθέμιτα μέσα.

Η Θεοφανώ ανακαλύπτει κάποια χειρόγραφα του Τζανέτου που θ’ αναστατώσουν τον Αντρέι.

Ο Τζανής σώζεται από έναν άγνωστο άντρα που προσφέρεται να τον βοηθήσει. Θ’ αποδειχθεί σύμμαχος ή ο χειρότερος εφιάλτης του;

Ένας επικίνδυνος άντρας παρακολουθεί τον Αντρέι και τη Θεοφανώ με σκοπό να τη σκοτώσει, ενώ η προφητεία μιας γριάς τσιγγάνας θα συγκλονίσει τη Θεοφανώ.

ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 57

Η Θεοφανώ, αναστατωμένη απ’ την προφητείας της τσιγγάνας, φτάνει με τον Αντρέι στη Μονεμβασιά για να μάθει πληροφορίες για τον πατέρα της.

Ο υπηρέτης της Κυπριανής συνεχίζει να τους καταδιώκει, αλλά ο κίνδυνος για το ζευγάρι θα έρθει από αλλού.

Οι Γερακάρηδες στην προσπάθειά τους να γίνουν ισχυροί, προσκαλούν στον πύργο τα ξαδέρφια της Γερακίνας, αλλά και τον Μισέλ. Θα καταφέρει ο Θράσος να συγκρατήσει το μίσος του για εκείνον; Μια απόφαση του Μάρκου σχετικά με την Αναστασία θα φέρει τη Δαμιανή στα όριά της.

Ο Τζανής πέφτει θύμα δουλεμπόρων κι ετοιμάζεται να πουληθεί σε μια μακρινή χώρα.

Ο Βρώτσος παίρνει μια απόφαση που θα φέρει τα πάνω- κάτω.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 58

Η Θεοφανώ και ο Αντρέι, αντιμέτωποι με έναν νέο εχθρό, βρίσκονται φυλακισμένοι και η μοναδική ελπίδα τους είναι η γυναίκα που ήρθαν να επισκεφθούν στη Μονεμβασιά. Θα καταφέρει να τους γλυτώσει;

Ο Μόφορης ζητά απ’ τον δουλέμπορο ν’ αγοράσει εκείνος τον Τζανή, αλλά η διαδικασία θ’ αποδειχθεί δύσκολη και επικίνδυνη.

Ο Βρώτσος φέρνει τη Μαριώ στον πύργο, όπου αποκαλύπτει στον Μάρκο τις ραδιουργίες της Πολυξένης, ανοίγοντας μέσα στον πύργο των Λασκαραίων τον ασκό του Αιόλου. Θα καταφέρει η Πολυξένη να φυλάξει το ένοχο μυστικό της Δαμιανής και να γλυτώσει απ’ τις κατηγορίες;

Ο διώκτης της Θεοφανώς βρίσκει, επιτέλους, τον στόχο του και η ζωή της κρέμεται από μια κλωστή.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

