Φονικό στη Γλυφάδα - Δέσποινα Καρνέση: Θρήνος στην κηδεία του συζύγου και της αδερφής της (βίντεο)

Τελέστηκαν οι εξόδιοι ακολουθίες της Μαρίας Καρνέση και του Αντώνη Βλασσάκη, με τραγική φιγούρα την επιζήσασα Δέσποινα Καρνέση.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Η Δέσποινα Καρνέση η οποία επέζησε από την δολοφονική μανία του 76χρονου 'Αρη, συνόδευσε συντετριμμένη τον σύζυγό της Αντώνη Βλασσάκη και την αδελφή της Μαρία στην τελευταία τους κατοικία το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Ατέρμων πλεύση η ζωή. Είθε η μετάβαση να είναι ομαλή. Σε αγαπώ, στο στεφάνι του αποχαιρετισμού», έγραφε το στεφάνι της στην κηδεία.

Το σοκ και η οδύνη αναμφισβήτητα.

Σύντομα, όμως, η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη μέσα στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρίας στη Γλυφάδα θα κληθεί από την αστυνομία να φωτίσει κάποιες από τις αθέατες πτυχές που οδήγησαν τον άλλοτε έμπιστο, σχεδόν μέλος της οικογένειας, Αριστείδη Αλ Μπουραί να φτάσει στο τριπλό έγκλημα και την αυτοκτονία.

Από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο Αιγύπτιος δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα καθώς φέρεται να είχε καταθέσεις άνω του 1,5 εκατομμυρίων σε Ελλάδα και Ελβετία.

Ούτε και πρόβλημα στέγης φαίνεται ότι είχε, καθώς η βίλα του Σπύρου Καρνέση στο Τραγονήσι των Πεταλιών ήταν σαν δική του, αφού είχε την αποκλειστική φροντίδα της και μάλιστα βρισκόταν εκεί τρεις ημέρες πριν την επίθεση.

'Αρα αν το κίνητρο δεν ήταν οικονομικό, οι έρευνες θα στραφούν και σε πιθανές προσωπικές διαφορές που μπορεί να είχε, με τα συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας που δολοφόνησε και κυρίως τι πυροδότησε την οργή του τα τελευταία 24ωρα πριν εισβάλλει οπλισμένος και αποφασισμένος να σκοτώσει, στα γραφεία της european navigation.

