Φάρμακα - Γεωργιάδης: Έως 3 ευρώ η επιβάρυνση ασφαλισμένου για κάθε γενόσημο

Τι αλλάζει μετά την ολιγοήμερη εφαρμογή απόφασης προηγούμενων ετών, λόγω της οποίας αυξήθηκε σημαντικά η επιβάρυνση πολλών ασφαλισμένων για τα φάρμακα τους.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση Θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων»., μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει από την 1η Φεβρουαρίου, λόγω της αυξημένης δαπάνης για μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων προκειμένου να προμηθευτούν τα φάρμακα που κάποιοι λαμβάνουν ακόμη και επί πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η επιπλέον επιβάρυνση στα γενόσημα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τριών (3) ευρώ για κάθε σκεύασμα.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Κάθε εφαρμογή πολιτικής πρέπει να εξυπηρετεί διάφορους στόχους. Από τη μία, στην προκειμένη περίπτωση τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, πράγμα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εάν θέλουμε να μπορούμε να διευκολύνουμε την είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων στην τελική λίστα και αν είναι να σώσουμε περισσότερες ανθρώπινες ζωές και από την άλλη, να αποφύγουμε την υπερβολική επιβάρυνση των ασθενών στην περίπτωση που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να αλλάξουν το σκεύασμα το οποίο χρησιμοποιούν.

Η πρόσφατη απόφαση του ΕΟΠΥΥ, τι λέει; Λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φτηνότερο γενόσημο. Αυτό δυνητικά δημιουργεί τον κίνδυνο ότι αν ένας ασθενής ή ο γιατρός του επιλέγει ένα ακριβότερο γενόσημο, η διαφορά επιβαρύνει τον ασθενή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η βάση είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί οι τιμές των γενοσήμων είναι χαμηλές και κοντά η μία με την άλλη. Σε κάποιες όμως οριακές περιπτώσεις αυτό θα μπορούσε δυνητικά να είναι και αρκετά μεγάλη επιβάρυνση.

Για να αποφύγουμε, λοιπόν, αυτήν την στρέβλωση, που δεν αποτελεί πολιτική μας βούληση, προσέθεσα σε νέα Υπουργική Απόφαση "κόφτη" στα 3 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για τα γενόσημα φάρμακα η επιπλέον επιβάρυνση ενός ασθενούς δεν μπορεί να είναι περισσότερη από 3 ευρώ ανά σκεύασμα.

Στόχος μας είναι με την πολιτική διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων να εξοικονομήσουμε από την δαπάνη χώρο για την εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών που θα τις έχει απόλυτη ανάγκη ο κόσμος. Όταν ο ασθενής χρειαστεί ένα καινοτόμο φάρμακο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να του το δώσουμε».

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, σχετικά με την αυξημένη συμμετοχή που καλούνται από την πρώτη Φεβρουαρίου να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι που δεν δέχονται να αλλάξουν τα φάρμακα που λάμβαναν μέχρι τώρα, με το φθηνότερο γενόσημο που έχει την ίδια δραστική ουσία, μετά από την έναρξη εφαρμογής παλαιότερου νόμου.

Για το θέμα μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως πλέον ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το φθηνότερο σκεύασμα με βάσει την δραστική ουσία, λέγοντας πως με την ίδια ουσία μπορεί να υπάρχουν δέκα εμπορικές ονομασίες φαρμάκων, αλλά πλέον θα καλύπτεται το φθηνότερο εξ αυτών από τον ΕΟΠΥΥ και όποιος ασθενής θέλει να μην αλλάξει φάρμακο και να παίρνει εκείνο που έπαιρνε για χρόνια, παρότι έχει ίδια αποτελεσματικότητα με αυτό που αποζημιώνει ο ΕΟΠΠΥ, θα πρέπει να καλύπτει με δική του δαπάνη το επιπλέον κόστος.

Ο κ. Βαλτάς επεσήμανε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που είδαν τις δαπάνες τους για φάρμακα να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, δεδομένου και ότι οι ασφαλισμένοι επηρεάζονται από τον γιατρό τους, που συχνά συνταγογραφεί συγκεκριμένο φάρμακο και όχι την δραστική ουσία, ώστε εν συνεχεία, με την βοήθεια του φαρμακοποιού ο ασθενής να επιλέξει ποιο από τα παρεμφερή φάρμακα θα προμηθευτεί.

