Κοινωνία

Παλαιό Ψυχικό: Φωτιά με νεκρό σε μονοκατοικία

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς στο σπίτι, όπου εντοπίστηκε η σορός.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας στο Παλαιό Ψυχικό έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία, όπου διέμενε.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Στο σημείο της φωτιάς στη μονοκατοικία επί της οδού Πήγασου στο Παλαιό Ψυχικό επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος.

«Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Πήγασου στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος εννιά πυροσβέστες με τρία οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην οικία. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα», αναφέρει ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

