Κόσμος

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα προβλήματα με τη Δικαιοσύνη για τον πρώην πλανητάρχη και όπως όλα δείχνουν εκ νέου υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ.

-

Βαρύ χτύπημα για τον Ντόναλντ Τραμπ: ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταδικάστηκε χθες Παρασκευή να πληρώσει πρόστιμα αξίας 355 εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομικές απάτες της εταιρείας ακινήτων που φέρει το όνομά του και του απαγορεύτηκε να διευθύνει τις επιχειρήσεις του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για περίοδο τριών ετών.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου (2017-2021), μεγιστάνας που για πολλούς έθεσε σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία στη χώρα, μολαταύτα φιλοδοξεί να επανεκλεγεί στην προεδρία την 5η Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να αναμετρηθεί ξανά με τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν, κατακεραύνωσε την απόφαση, που κατ’ αυτόν είναι «απόλυτη απάτη», διαμηνύοντας πως θα «ασκήσει έφεση».

Στην ετυμηγορία έκτασης 92 σελίδων, ο δικαστής Άρθουρ Ενγκόρον του ανώτατου δικαστηρίου της Νέας Υόρκης διευκρινίζει πως θα του στερηθεί το δικαίωμα διαχείρισης «οποιασδήποτε επιχείρησης η νομικής οντότητας στη Νέα Υόρκη για περίοδο τριών ετών» και ότι οφείλει να πληρώσει πρόστιμα 354,86 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η γενική εισαγγελέας της πολιτείας Λετίσια Τζέιμς είχε ασκήσει δίωξη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2022 και τον υποχρέωσε, μαζί με τους δυο ενήλικους γιους του Ντόναλντ τζούνιορ και Έρικ και την οικογενειακή εταιρεία Trump Organization, να δικαστεί για απάτη από τον Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο.

Η κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της πολιτείας, εκλεγμένη με το Δημοκρατικό κόμμα, αξίωνε να επιβληθούν πρόστιμα 370 εκατομμυρίων δολαρίων. Εξήρε χθες την απόφαση, «τεράστια νίκη για αυτή την πολιτεία και για τη χώρα».

«Επιτέλους, ο Ντόναλντ Τραμπ λογοδοτεί για τα ψέματά του και τις απάτες του» διότι «ανεξαρτήτως του πόσο σπουδαίος, πλούσιος ή δυνατός νομίζεις πως είσαι, κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», τόνισε η Λετίσια Τζέιμς.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Καιρός - Σάββατο: Τοπικές βροχές, βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Περιποίηση δέρματος, αυτοάνοσα νοσήματα και τεστ διάγνωσης καρκίνου