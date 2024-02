Κόσμος

Ναβάλνι: Η “Δύση” ζητάει από τη Ρωσία να λογοδοτήσει

Σχεδόν όλοι οι ηγέτες των δυτικών κρατών, δείχνουν…. το ρωσικό καθεστώς και τον Πούτιν για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα.

Οι Δυτικοί ζητούν σήμερα από τη Ρωσία να λογοδοτήσει για τον θάνατο χθες Παρασκευή του Αλεξέι Ναβάλνι, γνωστού αντιφρονούντα και επικριτή της Μόσχας, ο οποίος επήλθε, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σε φυλακή της Αρκτικής υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας κάλεσε διπλωμάτες της ρωσικής πρεσβείας χθες το βράδυ για να τους καταστήσει σαφές ότι οι ρωσικές αρχές θεωρούνται “πλήρως υπεύθυνες” για τον θάνατο του Ναβάλνι. Το Λονδίνο ζήτησε “ολοκληρωμένη και διαφανή έρευνα”, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μια “αξιόπιστη” έρευνα.

“Σοκαρισμένος” ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι “ευθύνεται για τον θάνατο” του Ναβάλνι, “μια ισχυρή φωνή υπέρ της αλήθειας”, ενώ και η ΕΕ κατηγόρησε “το ρωσικό καθεστώς”.

“Θεωρούμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και το ρωσικό καθεστώς υπεύθυνους”, αντέδρασε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Ο θάνατος του Ναβάλνι δείχνει “την αδυναμία του Κρεμλίνου και τον φόβο του για όλους τους αντιπάλους”, τόνισε από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από το Παρίσι, στο πλευρό του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι “προφανές” ότι ο Ναβάλνι “δολοφονήθηκε όπως χιλιάδες άλλοι (…) εξαιτίας ενός και μόνο ανθρώπου, του Πούτιν”.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χθες τις κατηγορίες αυτές “εντελώς απαράδεκτες”, ενώ ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

