Αγρότες – Δημογιάννης: Αν επιχειρήσουν να μας σταματήσουν θα κλείσει η εθνική οδός

«Σε όλη την Ευρώπη οι αγρότες μπαίνουν στις πόλεις και διαμαρτύρονται κι εγώ δεν μπορώ να έρθω στην Αθήνα μου», αναρωτήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτών, Δημήτρης Δημογιάννης, ο οποίος ήταν παρών στη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για την απόφαση των αγροτών να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα και την πρόθεση της Κυβέρνησης να τους εμποδίσει.

«Εγώ ξέρω ότι η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα…Βλέπω εικόνες σε όλη την Ευρώπη, όπου οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες μπαίνουν σε όλες τις πρωτεύουσες. Κι εγώ δεν μπορώ να μπω στην Αθήνα;», αναρωτήθηκε ο κ. Δημογιάννης.

«Θα πρέπει όσοι αποφασίσουν να μας σταματήσουν να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τα τρακτέρ να κατέβουμε στην Αθήνα. Αν μας σταματήσουν και όπου μας σταματήσουν εκεί θα μείνουμε με αποτέλεσμα να κλείσει η εθνική οδός», εξήγησε στη συνέχεια.

«Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κοινωνία, θέλουμε αν αναδείξουμε τα δικά μας προβλήματα», υπογράμμισε ο κ. Δημογιάννης.

