Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 39χρονος - “Εκπυρσοκρότησε το όπλο”

Τι υποστηρίζει ο 39χρονος που πυροβόλησε την γυναίκα του στο κεφάλι. Για πότε πήρε προθεσμία να απολογηθεί.

Με σκυμμένο το κεφάλι και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, χωρίς να πει κουβέντα, αποχώρησε από το δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο όπου οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον του Εισαγγελέα, ο 39χρονος από την Αλβανία που κατηγορείται για τη δολοφονία της 29χρονης συντρόφου του από την Ρουμανία.

Ο άνδρας πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Κατηγορείται ότι πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο σπίτι όπου διέμεναν στα Καμίνια.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ήταν λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου όταν ο 39χρονος αλβανικής καταγωγής σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε με μία σφαίρα στο κεφάλι τη σύντροφό του μέσα στο ρετιρέ που συγκατοικούσαν στα Καμίνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και ανέφερε πως έπρεπε να σπεύσουν γιατί σκότωσε τη γυναίκα του. «Ελάτε, σκότωσα τη γυναίκα μου», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Επί τόπου, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι διασώστες αποχώρησαν καθώς τον χώρο απέκλεισε η ΕΛΑΣ, περνώντας χειροπέδες στον δράστη που δεν είχε εγκαταλείψει το σημείο του φονικού.

Στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής.