“Dragons’ Den Greece”: Πρωτιά με 1.412.260 θεατές και επενδύσεις ύψους 135.000€

Ποια επιχειρηματικά σχέδια κέρδισαν το ενδιαφέρον κριτών και τηλεθεατών, "απογειώνοντας" τη δημοτικότητα του show.

Το 5ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του με μέσο όρο 14,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το επιχειρηματικό show του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.412.260 τηλεθεατές έστω και για 1΄στο σύνολο του κοινού.

Οι Έλληνες DRAGONS επένδυσαν προσωπικά κεφάλαια ύψους 135.000€ σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, με το συνολικό ποσό επενδύσεων μέχρι στιγμής να φτάνει τις 651.000€!

Δύο φιλόδοξες επιχειρήσεις κατάφεραν να πάρουν επένδυση στο 5ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II.

Ο Λέων Γιοχάη, έκανε για πρώτη φορά προσφορά με τη μορφή δανείου και έκλεισε συμφωνία με τον Γιώργο Τεκελή, ιδρυτή της εταιρείας APO MECHANIS, μιας υπηρεσίας με λογισμικό αυτόματης διαμόρφωσης τιμών σε eshop ανάλογα με τον ανταγωνισμό, έναντι 75.000€ για το 15% της επιχείρησής του.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Δύο αδέρφια από τα Τρίκαλα Ημαθίας, ο Χρήστος και ο Μάριος Παπαδημητρίου, ήρθαν για να ρίξουν τα δίχτυα τους στους Έλληνες επενδυτές. Οι ιδιοκτήτες και εμπνευστές της εταιρείας POWER GLOBAL NET, με πανίσχυρα χειροποίητα αθλητικά δίχτυα, έκαναν τελικά συμφωνία με τον Χάρη Βαφειά για το 25% της εταιρείας τους έναντι 60.000€, με την προϋπόθεση να δεχτεί να διαφημίσει το προϊόν τους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Όσοι από τους επιχειρηματίες κατάφεραν να πάρουν επένδυση από τους Έλληνες DRAGONS θα πρέπει να προσέξουν πολύ για το πώς θα αξιοποιήσουν την υποστήριξη που κέρδισαν. Όσοι άκουσαν το «Είμαι εκτός» θα χρειαστεί να εντοπίσουν που πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στις 22:00, στο μεγαλύτερο show επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση!

Δείτε το trailer:

DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ_ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

