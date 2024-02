Κοινωνία

Λαύριο: Για βιασμό της 13χρονης κόρης της συζύγου του κατηγορείται πατριός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρα της για να ασελγεί εις βάρος της.

-

Συνελήφθη 33χρονος ημεδαπός, δυνάμει σχετικού Εντάλματος Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταγγέλθηκε και κατηγορείται ότι προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια ανήλικης και συγκεκριμένα ότι το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2022 έως τον Μάιο 2023, στις περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής όπου διαδοχικά διέμεναν οικογενειακώς, ενώ είχε υπό την επίβλεψη του 13χρονη ανήλικη ημεδαπή, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας της και καταχρώμενος την εμπιστοσύνη της, ενέργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη, ενώ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο