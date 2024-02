Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Μπήκαν σε κατασκευαστική και έκλεψαν...πλάκες πεζοδρομίου

Πώς κατάφεραν οι δύο άνδρες να μεταφέρουν τις πλάκες από την αποθήκη της κατασκευαστικής εταιρείας, που πήγαν για να τις κλέψουν.

Πλάκες πεζοδρομίου έκλεψαν από αποθήκη κατασκευαστικής εταιρείας στην περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης δυο άτομα που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου.

Οι δύο συλληφθέντες 36 και 23 ετών αφαίρεσαν τις πλάκες από την αποθήκη και τις τοποθέτησαν σε τρέιλερ, όμως έγιναν αντιληπτοί από υπάλληλους της εταιρείας οι οποίοι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο δραστών και στην κατάσχεση του συρόμενου τρέιλερ και ενός ακόμη οχήματος.

Οι πλάκες βρέθηκαν και παραδόθηκαν στον υπεύθυνο της εταιρείας.

