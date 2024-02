Κόσμος

Κομισιόν: Παρουσιάζει την πρόταση της στρατηγικής αμυντικής βιομηχανίας της

Τι ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, προαναγγέλλοντας επίσης την ίδρυση ενός γραφείου αμυντικής καινοτομίας στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρόταση της στρατηγικής αμυντικής βιομηχανίας της σε τρεις εβδομάδες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προαναγγέλλοντας επίσης την ίδρυση ενός γραφείο αμυντικής καινοτομίας στην Ουκρανία.

«Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της… Είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής σχέσης μας και, ταυτόχρονα, πρέπει να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη και αυτά τα δύο πάνε μαζί», είπε η φον ντερ Λάιεν μιλώντας σε ένα πάνελ στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Η Φον ντερ Λάιεν είπε επίσης ότι αν παραμείνει στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά τις επόμενες ευρωεκλογές, σκοπεύει να ορίσει έναν Επίτροπο Άμυνας.

