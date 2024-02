Κόσμος

Επικοινωνία Ζελένσκι - Μπάιντεν: Στο επίκεντρο η έγκριση νέου πακέτου βοήθειας από το Κογκρέσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε στον Μπάιντεν την ελπίδα ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια «σοφή απόφαση» για την έγκριση ενός νέου πακέτου βοήθειας στο Κίεβο

-







Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε στον Μπάιντεν την ελπίδα ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια «σοφή απόφαση» για την έγκριση ενός νέου πακέτου βοήθειας στο Κίεβο.

«Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Είμαι ευγνώμων που που μπορώ να βασιστώ στην πλήρη υποστήριξη του προέδρου Μπάιντεν», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Πιστεύω επίσης ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια σοφή απόφαση».

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την επικοινωνία των δύο ηγετών, αναφέρεται ότι ο Μπάιντεν τόνισε στον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες στην στήριξη της μάχης της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής.

Η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν προσπαθεί εδώ και μήνες μάταια να ψηφιστεί από το Κογκρέσο ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 60 δισεκ. στην Ουκρανία - το οποίου όμως μπλοκάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στα λαγούμια

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι φέτος προσυμπληρωμένες

Εμπαπέ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε στους παίκτες η άφιξη του