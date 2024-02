Κοινωνία

Εξάρχεια: “Βροχή” από μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα περίπου 100 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση κατά της διμοιρίας των ΜΑΤ που βρισκόταν στην πλατεία των Εξαρχείων.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Τζαβέλλα στο κέντρο της Αθήνας.

Ομάδα περίπου 100 ατόμων επιτέθηκε στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο σημείο με μολότοφ, πέτρες και μπουκάλια.

Σύμφωνα με την αστυνομία προσήχθησαν 9 άτομα τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Κυριακή: Νεφώσεις, σταθερή θερμοκρασία και τοπικές βροχές

Κολωνάκι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Λωρίδα της Γάζας: δεκάδες νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς