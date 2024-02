Κοινωνία

Κολωνάκι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Οι ένοικοι κατάφεραν να εκκενώσουν το διαμέρισμα πριν απειληθεί η ζωή τους.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (18/2) σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι.

Στο διαμέρισμα ήταν δύο άτομα που βγήκαν άμεσα χωρίς να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

