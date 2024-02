Παράξενα

Απάτη – Κοζάνη: Την έπεισαν να τους πάει 50000 ευρώ σε άλλη πόλη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το γνωστό πρόσχημα του ατυχήματος η πρώτη επαφή με την ηλικιωμένη που έπεσε θύμα απάτης.

-

Νέα υπόθεση απάτης με θύμα ηλικιωμένη ξέσπασε στην Κοζάνη όταν επιτήδειοι κατάφεραν να τις αποσπάσουν 50.000 ευρώ και μάλιστα την έπεισαν να τα μεταφέρει η ίδια στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ο ένας εκ των δύο είχε έρθει στην Κοζάνη όπου έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ.

Την 80χρονη γυναίκα έπεισαν τηλεφωνικά, οι επιτήδειοι, ότι είχε σοβαρό ατύχημα το παιδί της με αποτέλεσμα να παραδώσει το μεγάλο χρηματικό ποσό σε ραντεβού που δόθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Ο 50 χρόνος άντρας βουλγαρικής καταγωγής σε έλεγχο της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, θεωρήθηκε ύποπτος και προσήχθη στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης και σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν, βρισκόταν σε διαδικασία εξέλιξης τηλεφωνικής απάτης.

Ο άντρας έκανε τον διαμεσολαβητή και θα εισέπραττε το χρηματικό ποσό από τα θύματα. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης και απάτης κατ εξακολούθηση σε προηγούμενο χρόνο σε διάφορες περιοχές πανελλαδικά.

Στο οργανωμένο έγκλημα της εξαπάτησης εμπλέκονται πολλά άτομα με αποτέλεσμα και στην προκειμένη περίπτωση η ηλικιωμένη γυναίκα ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να μεταφέρει τα χρήματα στην Θεσσαλονίκη όπου και τα παρέδωσε.

Τις τελευταίες ημέρες απ’ ό,τι φαίνεται το κύκλωμα της εγκληματικής οργάνωσης κινείται στην περιοχή καθώς υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στην αστυνομία για τηλεφωνικές απάτες κυρίως ηλικιωμένων.

Η αστυνομία αν και προχωρήσει σε ενημερώσεις για τις τηλεφωνικές ακόμα και δια ζώσης σε ΚΑΠΗ, εφιστά την προσοχή στους πολίτες να είναι προσεκτικοί κυρίως σε επικοινωνίες για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενικών τους προσώπων να απευθύνονται άμεσα στην ασφάλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Εξάρχεια: “Βροχή” από μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Λωρίδα της Γάζας: δεκάδες νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς