ΣΥΡΙΖΑ -Γεροβασίλη: Ο Κασσελάκης διαλύει το κόμμα με την τακτική του

Πώς αντέδρασε η Όλγα Γεροβασίλη στην πρωτοβουλία του Στέφανου Κασσελάκη να μπορούν να λένε την γνώμη τους ακόμα και για το όνομα του κόμματος στο iSyriza. Τι ζητά να γίνει πριν το συνέδριο.

Την έκπληξή της εξέφρασε η Όλγα Γεροβασίλη σχετικά με την πρωτοβουλία του Στέφανου Κασσελάκη να ζητήσει την γνώμη των μελών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με θέματα που αφορούν την δομή, το όνομα και το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε «Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στον ιστότοπο του iSYRIZA την πρωτοβουλία του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη να ζητήσει τη γνώμη των μελών του κόμματος για θέματα που αφορούν στη δομή, στην ονομασία, στο λογότυπο, καθώς και στην πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πέντε ημέρες πριν το συνέδριο, επιλέγονται και τίθενται, εν είδει ερωτηματολογίου δημοσκόπησης, ζητήματα ταυτοτικά, που αποτελούν συνεδριακές αποφάσεις και καταστατικές θέσεις του κόμματός μας. Ζητήματα κομβικά, κρίσιμα και σημαντικά δεν τίθενται στη δημόσια σφαίρα από τη στιγμή που δεν έχουν τεθεί ούτε στις θέσεις, ούτε στον δημόσιο, αλλά ούτε και στον εσωκομματικό διάλογο των μελών του κόμματος.

Θα περίμενα, επομένως, από τον Πρόεδρο, πριν θέσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτά τα ταυτοτικά ερωτήματα για το κόμμα μας στα μέλη μας, να μας πει τι ακριβώς προτείνει ο ίδιος, ποια είναι δηλαδή η δική του θέση για τα παραπάνω.

Το ελάχιστο που υποχρεούμαι να πράξω μετά απ' όλα αυτά, είναι να ζητήσω άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Πριν δηλαδή αυτό εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.»

