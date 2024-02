Οικονομία

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι – Σπανάκης: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις τους

Ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι δεν θα κόβεται η αναπηρική σύνταξη, αν εργάζεται ο συνταξιούχος, που την λαμβάνει.

«Μέχρι την Τετάρτη, 21/2, πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που εργάζονται και, εντός της εβδομάδας, θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση» δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Όπως είπε, στην πλατφόρμα αυτή, οι συνταξιούχοι θα μπορούν να δηλώσουν ότι εργάζονται.

Επίσης, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι, μέχρι σήμερα, εργάζονταν περίπου 40.000 συνταξιούχοι, ενώ εκτίμησε ότι, μόλις ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πάνω από 50.000.

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι δεν θα κόβεται η αναπηρική σύνταξη, αν εργάζεται ο συνταξιούχος, που την λαμβάνει.

