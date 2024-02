Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Ερωτηματολόγιο: Το άδειασμα Κασσελάκη από Γεροβασίλη, Σπίρτζη και η σκληρή απάντηση της Τζάκρη

Αναστάτωση υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις αντιδράσεις που έχει φέρει το ερωτηματολόγιο. Επιμένει στην αρχική του στάση ο Στέφανος Κασσελάκης.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το άδειασμα του Στέφανου Κασσελάκη από την Όλγα Γεροβασίλη σχετικά με το ερωτηματολόγιο του iSYRIZA. Ουσιαστικά η Όλγα Γεροβασίλη άφησε να εννοηθεί ότι με την τακτική του ο πρόεδρος διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ και τα θέματα που ζητάει από τους πολίτες να πάρουν θέση αφορούν το συνέδριο. Η Όλγα Γεροβασίλη συγκεκριμένα ανέφερε: «Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στον ιστότοπο του iSYRIZA την πρωτοβουλία του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη να ζητήσει τη γνώμη των μελών του κόμματος για θέματα που αφορούν στη δομή, στην ονομασία, στο λογότυπο, καθώς και στην πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πέντε ημέρες πριν το συνέδριο, επιλέγονται και τίθενται, εν είδει ερωτηματολογίου δημοσκόπησης, ζητήματα ταυτοτικά, που αποτελούν συνεδριακές αποφάσεις και καταστατικές θέσεις του κόμματός μας. Ζητήματα κομβικά, κρίσιμα και σημαντικά δεν τίθενται στη δημόσια σφαίρα από τη στιγμή που δεν έχουν τεθεί ούτε στις θέσεις, ούτε στον δημόσιο, αλλά ούτε και στον εσωκομματικό διάλογο των μελών του κόμματος.

Θα περίμενα, επομένως, από τον Πρόεδρο, πριν θέσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτά τα ταυτοτικά ερωτήματα για το κόμμα μας στα μέλη μας, να μας πει τι ακριβώς προτείνει ο ίδιος, ποια είναι δηλαδή η δική του θέση για τα παραπάνω.

Το ελάχιστο που υποχρεούμαι να πράξω μετά απ' όλα αυτά, είναι να ζητήσω άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Πριν δηλαδή αυτό εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.»

Αντιδράσεις για το ερωτηματολόγιο εκφράστηκαν και από τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται να το συμπληρώσει. «Πολλά από αυτά είναι ληγμένα ζητήματα. Μάλλον δεν είναι ενημερωμένος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο κ. Σπίρτζης μιλώντας σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ. Όπως διευκρίνισε τι είδους κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λήξει στο προηγούμενο συνέδριο, σημειώνοντας πως τα ταυτοτικά ζητήματα δεν λήγουν με το ποιος είναι πρόεδρος, αλλά στο συνέδριο.

Επίσης ανέφερε «ζητήματα κομβικά, κρίσιμα και σημαντικά δεν τίθενται στη δημόσια σφαίρα από τη στιγμή που δεν έχουν τεθεί ούτε στις θέσεις, ούτε στον δημόσιο, αλλά ούτε και στον εσωκομματικό διάλογο των μελών του κόμματος». Μάλιστα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Δεν άγησε να έρθει η απάντηση από το περιβάλλον του Στέφανου Κασσελάκη και την γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη. Υποστηρίζει ότι αυτό που είπαν οι πολίτες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θέλουν την αλλαγή και γι'αυτό δεν θα διστάσει να καινοτομήσει.

Συγκεκριμένα η κ.Τζάκρη ανέφερε: «Δεν έχουν περάσει ούτε έξι μήνες από την εντολή των πολλών κι απλών στις 24 Σεπτεμβρίου 2023: "ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΟΛΑ!".Η επιταγή αυτή μορφοποίησε το βοών αίτημα ενός χώρου περήφανου που πάντοτε επωμίστηκε τη σωτηρία του λαού και της πατρίδας.Ενός χώρου που συχνά αντιμετώπισε την εχθρότητα του πλέον οπισθοδρομικού κατεστημένου με προσπάθειες εξόντωσης.Μιλώ για την δημοκρατική παράταξη και τη δεξιά!Εμείς που μάθαμε τον τελευταίο μισό αιώνα να θεωρούμε φυσική θέση της δεξιάς το χρονοντούλαπο, βρίσκουμε τελείως αφύσικο το σημερινό τοπίο δεξιάς κυριαρχίας, απότοκο μιας διαδρομής συνεχούς επταετούς πτώσης.Στην προσπάθεια της αναζωογόνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα διστάσουμε να καινοτομήσουμε, να καταρρίψουμε δόγματα, να αλλάξουμε οι ίδιοι, να ανατρέψουμε ιεραρχίες, να καταβάλουμε το κόστος, να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων γιατί ποτέ δεν επαρκούσε στην ιστορία η απλή εναλλαγή προσώπων.Κάνω λοιπόν έκκληση προς όλες κι όλους:Ας μην εμποδίζουμε τη συζήτηση να μπει στην ουσία. Δεν υπάρχουν βλάσφημα ερωτήματα που εξαιρούνται. Δεν απομένει άλλος χώρος για διαδικαστικές ενστάσεις ούτε χωράνε στην κρίσιμη στιγμή φιλοδοξίες αρχηγίσκων.»

Από την πλευρά του ο Πάνος Ρήγας, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε ζητώντας ουσιατικά από τον Στέφανο Κασσελάκη να φιαφυλλάξει την ενότητα του κόμματος και να βρεί λύση.

Αναλυτικά ο Πάνος Ρήγας αναφέρει: «Πέντε ημέρες πριν την κορυφαία διαδικασία του 4ου Συνεδρίου του κόμματος μας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ εμφανίζονται πρωτόγνωρες καταστάσεις και διαδικασίες. Είναι αλήθεια πως μετά την αποχώρηση από την ηγεσία του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι μη σεβόμενοι δημοκρατικές διαδικασίες αποχώρησαν λοιδωρώντας τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη.

Άλλοι λίγες μέρες πριν το συνέδριο ανοίγουν συζήτηση για συμμαχίες και θέματα στρατηγικής που θα έπρεπε να τεθούν στο συνέδριο. Ο πρόεδρος θα έπρεπε να διαμορφώσει συνθήκες σύνθεσης και συλλογικής λειτουργίας.

Η εμφάνιση ενός ερωτηματολόγιο για ταυτοτικά ζητήματα που αποτελούν θέματα συνεδρίου χωρίς να γνωρίζω ως μέλος της Π.Γ την ανάγκη και σκοπιμότητα, αυτοβούλως από τον πρόεδρο, δεν συμβάλλει στην συλλογική μάχη που έχουμε να δώσουμε.

Ο πρόεδρος οφείλει άμεσα να πάρει πρωτοβουλία για συνεννόηση. Σήμερα μάλιστα που η πολιτική της ΝΔ καταστρέφει την κοινωνία, που με αυταρχικές μεθόδους αντιμετωπίζει αγρότες και φοιτητές , που παραβιάζει το κράτος δικαίου και το Σύνταγμα.

ΥΓ. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ το 1989. Όπως πάντα έτσι και τώρα θα στηρίξω την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις αγωνίες των χιλιάδων συντρόφων μακριά από προσωπικές.»

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης επιμένει στην αρχική του στάση καλώντας και σήμερα τους πολίτες να πουν την γνώμη τους στο iSYRIZA. Αναφέρει ότι:

«Στον ΣΥΡΙΖΑ που οραματίζομαι, ο Πρόεδρος και τα Όργανα πρώτα ακούν τη βάση και μετά αποφασίζουν, λαμβάνοντάς την υπόψη.

Γνωρίζω ότι είναι κάτι ασυνήθιστο για την πολιτική σκηνή στη χώρα μας, αλλά για να μιλήσουμε ξανά στην κοινωνία πρέπει να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να ακούσουμε την κοινωνία.

Το να δώσουμε φωνή στα μέλη ήταν βασική μου δέσμευση από την πρώτη στιγμή, όταν έθεσα υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, ο προοδευτικός κόσμος από το 2019 μάς φωνάζει «αλλάξτε τα όλα».

Παροτρύνω όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο https://isyriza.gr/preconference_survey_form . Οι απαντήσεις σας θα είναι αρωγός και για εμένα και για τα Όργανα του κόμματος στις αποφάσεις μας. Δε μιλάμε εδώ για δημοσκοπήσεις σε δελτία ειδήσεων αλλά για μία διαδικασία εσωκομματικής δημοκρατίας.

Καλώ όλους τους προοδευτικούς πολίτες να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν τη μόνη εναλλακτική στην κυβερνητική δυστοπία, και να στηρίξουν την προσπάθειά μου.»





