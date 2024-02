Κόσμος

Ναβάλνι - Telegraph: εντοπίστηκε η σορός του γεμάτη μόλωπες

Τι αναφέρει για τα τραύματα στη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι το δημοσίευμα.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την υπόθεση θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σορός του νούμερο ένα αντιπάλου του Πούτιν βρέθηκε και όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, η σορός του εντοπίστηκε σε νεκροτομείο νοσοκομείου στον Αρκτικό Κύκλο γεμάτο μώλωπες.

Ένας παραϊατρικός δήλωσε στα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης της αντιπολίτευσης ότι υπήρχαν μώλωπες στο κεφάλι και το στήθος του Ναβάλνι όταν η σορός του μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κλινικό νοσοκομείο του Σάλεκχαρντ.

«Τέτοια τραύματα, όπως περιγράφονται από όσους τα είδαν, φαίνεται ότι προέρχονται από επιληπτικές κρίσεις», δήλωσε ο ανώνυμος παραϊατρικός στην εξόριστη εφημερίδα Novaya Gazeta. «Το άτομο είχε σπασμούς, προσπαθούσαν να το συγκρατήσουν και εμφανίζονται μώλωπες. Είπαν επίσης ότι είχε και μια μελανιά στο στήθος του. Δηλαδή, προσπάθησαν ακόμα να τον επαναφέρουν και πέθανε, πιθανότατα, από καρδιακή ανακοπή».

Το μήνυμα της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Σε αγαπώ» ήταν το μήνυμα που έγραψε η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι Γιούλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, το οποίο συνόδευε με μια φωτογραφία του ζευγαριού.

Στην ανάρτηση στο Instagram υπάρχει μια φωτογραφία όπου το ζευγάρι ποζάρει μαζί, με τα κεφάλια τους να αγγίζουν το ένα το άλλο, καθώς παρακολουθούν κάποιου είδους θέαμα.

Ο Ναβάλνι, ένας 47χρονος πρώην δικηγόρος, έπεσε αναίσθητος και πέθανε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στη σωφρονιστική αποικία στο Χαρπ, σε απόσταση περίπου 1.900 χλμ βορειοανατολικά της Μόσχας, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 30 ετών, έγινε γνωστό από τις σωφρονιστικές αρχές.

Ηγέτες χωρών της Δύσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απέτισαν φόρο τιμής στο θάρρος του Ναβάλνι και, χωρίς να παρουσιάζουν στοιχεία, κατηγόρησαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατο. Η Βρετανία είπε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο ανέφερε πως η αντίδραση της Δύσης είναι απαράδεκτη. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με τον θάνατο του Ναβάλνι.





