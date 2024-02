Life

Βασιλιάς Κάρολος: ευδιάθετος παρακολούθησε την κυριακάτικη λειτουργία (βίντεο)

Ο βασιλιάς Κάρολος, μετά τον πρώτο κύκλο θεραπειών για τον καρκίνο, παρακολούθησε την κυριακάτικη λειτουργία έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα.

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον Βασιλιά Κάρολος ο οποίος εθεάθη να χαμογελά και να χαιρετά τους θεατές πριν πάει στην εκκλησία με τη βασίλισσα Καμίλα.

Ο 75χρονος μονάρχης μένει στο Sandringham, στο Norfolk, μετά τον πρώτο γύρο θεραπείας για τον καρκίνο στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα.

Ο Βασιλιάς Κάρολος έφτασε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και εθεάθη να κρατά μια ομπρέλα για τη βασίλισσα Καμίλα πριν τον χαιρετίσει ο Σεβασμιώτατος Δρ. Πωλ Ουίλιαμς, σύμφωνα με δημοσίευμα του news.sky.com

Έχει περάσει μια εβδομάδα αφότου ο μονάρχης μίλησε για πρώτη φορά από τότε που διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου ενώ υποβαλλόταν σε επέμβαση για διόγκωση προστάτη.

Γράφοντας από το Sandringham, ο Βασιλιάς Κάρολος είπε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και τις καλές ευχές που έλαβα τις τελευταίες ημέρες. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν προσβληθεί από καρκίνο, τέτοιες ευγενικές σκέψεις είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά και ενθάρρυνση».

