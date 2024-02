Κοινωνία

Αγρότες: Πυρετώδεις προετοιμασίες για την κάθοδο στην Αθήνα (βίντεο)

Οι προετοιμασίες για το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα και οι συσκέψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσει το κομβόι με τα τρακτέρ απο τον Πλατύκαμπο, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος, την Τρίτη το απόγευμα.

Πυρετώδεις είναι οι συσκέψεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα για την κάθοδο των αγροτών και να αποτραπούν οι ανεξέλεγκτες μετακινήσεις, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Νωρίς το απόγευμα, δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές με εγκλωβισμένους οδηγούς, στο ύψος του Μπράλου.

Χωρίς μπλόκ από την αστυνομία, οργανωμένα και συντεταγμένα θα μπουν οι αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στην Αθήνα για το συλλαλητήριο της Τρίτης στο Σύνταγμα.



Όπως ανέφερε αγρότης από το μπλόκο των Μαλγάρων, “Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους συμπολίτες της πρωτεύουσας καλούμε όλες τις κοινωνικές τάξεις να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα γιατί δε μας χωρίζει τίποτα".

Δύο κομβόϊ με τρακτέρ θα ξεκινήσουν αύριο από τη Θεσσαλία. Στο πρώτο, τρακτέρ από το μπλόκο στον Πλατύκαμπο μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου θα φτάσουν στο μπλόκο στο Στεφανοβίκειο. Μαζί με τα τρακτέρ από εκεί θα ανέβουν στην ΠΑΘΕ και θα φτάσουν στο μπλόκο του Αλμυρού. Αφού προστεθούν και αυτά τα τρακτέρ βάζουν πλώρη για το Κάστρο Βοιωτίας.

Το δεύτερο κομβόι θα ξεκινήσει από τον κόμβο Ε-65. Μαζί τους αγρότες με τρακτέρ από τα μπλόκα στον-65, στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων και τα Φάρσαλα θα ανέβουν στον Ε-65 με προορισμό τη Λαμία και το Κάστρο. Πιθανόν τα δύο κομβόι θα ενωθούν στην Ανθήλη έξω από τη Λαμία.

Εκτιμάται ότι από τη Θεσσαλία θα ξεκινήσουν συνολικά περίπου 100 τρακτέρ ενώ από τη Στερεά Ελλάδα 70 έως 100

Αγρότες της Μακεδονίας θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί της Τρίτης με λεωφορεία και προορισμό το Κάστρο Βοιωτίας προκειμένου να συναντηθούν με συναδέλφους τους και όλοι μαζί να κινηθούν προς την πλατεία Συντάγματος.»



Με πλοία αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα για να διαδηλώσουν οι αγρότες από την Κρήτη.



Το πρωί σε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποφασίστηκε ότι οι αγρότες

Θα συνοδεύονται καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής τους από περιπολικά

νέα σύσκεψη αύριο για να αποφασιστεί που θα σταθμεύσουν και το δρομολόγιο μέσα στην πόλη

Μέσω του ΑΝΤ1, η αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι από τον Απρίλιο θα δίνεται επίδομα στις αγρότισσες για το πρώτο και το δεύτερο παιδί.

«Επειδή χειριζόμαστε τον λογαριασμό αγροτικής εστίας σκοπεύουμε πάρα πολύ σύντομα το επίδομα που δίνουμε στην τρίτεκνη και πολύτεκνη μητέρα, να προσθέσουμε και την αγρότισσα που έχει το πρώτο και το δεύτερο παιδί» είπε η υπουργός.

Το κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ και όπως τόνισε η υπουργός δε συνδέεται με τις διαμαρτυρίες, αλλά έχει να κάνει με την ενίσχυση της αγροτικής οικογένειας.

